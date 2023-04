Dalai Lama bacia un bambino e poi gli mostra la lingua: la richiesta che fa indignare il mondo e le scuse (VIDEO)

Il Dalai Lama travolto dalle polemiche per un video registrato durante un evento di febbraio con la M3M Foundation e che solo nelle ultime ore è diventato virale. Nel filmato si vede un bambino che si avvicina al microfono al termine di un discorso del leader spirituale tibetano.

Dalai Lama nella bufera, il leader spirituale tibetano bacia un bambino: ‘Succhiami la lingua’

“Posso abbracciarti” – chiede il ragazzino, che secondo alcuni media ha 11 anni, al Premio Nobel per la Pace. L87enne gli indica prima la guancia che il bambino bacia e poi le labbra. I presenti applaudono e ridono ma poi il Dalai Lama si avvicina nuovamente al ragazzino e dopo essersi toccati con la testa gli indica la lingua e si sente: “E succhiami la lingua“. Dopo un abbraccio gli fa il solletico sotto le ascelle prima di congedarlo.

Why is the Dalai Lama fondling this young boy and asking him to “suck his tongue”? pic.twitter.com/cZWHfbgTAd — Stew Peters (@realstewpeters) April 9, 2023

Le scuse del Dalai Lama su Twitter: ‘Sua Santità spesso prende in giro le persone’

L’episodio, verificatosi il 28 febbraio nel tempio Tsuglagkhang di Dharamshala ha sollevato un polverone con il Dalai Lama che si è scusato per l’accaduto con una nota ufficiale pubblicata sul profilo Twitter. “Sua Santità spesso prende in giro le persone che incontra in modo innocente e scherzoso, anche in pubblico e davanti alle telecamere. Si rammarica dell’incidente” – si legge con il Dalai Lama che si è scusato con il bambino e la sua famiglia oltre che con tutto il mondo per il dolore che le sue parole possono aver causato. Esternazioni che non sono bastate a placare le polemiche.