Madonna di Trevignano, la veggente Gisella non si trova più dopo la denuncia sul sangue

La veggente non si trova più. Dai primi fedeli del 2016 alle folle che raggiungono Trevignano, sopra il lago di Bracciano, per chiedere una grazia, un miracolo alla Madonna che ogni mese che lacrima sangue.

La Madonna che lacrime sangue a Trevignano, dal 2016 presunte apparizioni e miracoli

Gisella Cardia, ex imprenditrice di ceramica 53enne, è la veggente che ha raccontato che ha raccontato di assistere alle apparizioni della Vergine che le trasmette dei messaggi per i devoti. Come raccontato sulla pagina web di riferimento la statuetta raffigurante la Regina della Pace fu acquistata a Medjugorje. “Segni e manifestazioni straordinarie hanno segnato il nostro cuore”. Come le stimmate, ferite di forma circolare, su mani e piedi della veggente che si aprono a partire dal mercoledì delle ceneri. E poi i presunti miracoli. Dalla moltiplicazioni della pizza alla guarigione di una cisti sul braccio di una bambina.

Della siciliana di Patti, condannata nel 2013 per bancarotta fraudolenta, non si hanno più notizie da giorni. Un investigatore privato, Andrea Cacciotti, ha presentato esposto contro Gisella Cardia sostenendo che le lacrime della statuetta siano soltanto sangue di maiale per truffare i fedeli.

L’esposto dell’investigatore Cacciotti contro Gisella Cardia: ‘Le lacrime sono sangue di maiale’

Sul fenomeno della Madonna di Trevignano è stata istituita anche una commissione dalla diocesi di Civitacastellana. “un’indagine previa, finalizzata ad approfondire l’eventuale fenomenologia dei fatti, che si verificano da qualche tempo a Trevignano Romano“. In questi anni tanti fedeli avrebbero versato cospicue somme di denaro alla veggente, irreperibile da giorni.

“Di mia spontanea iniziativa ,nel 2020, ho regalato una grande statua della Madonna e ho fatto una donazione di 123mila euro con bonifico tracciabile, 30 mila al marito della veggente Gianni e il resto alla Onlus Madonnina di Trevignano” – ha raccontato Luigi Avella, regista e fervente cattolico che ha raccontato che i messaggi che legge sono ‘diabolici’. “I figli delle tenebre vi stanno attanagliando, ricordate che la sofferenza offerta sarà grazia” – ha riferito Gisella Cardia nell’incontro del 3 aprile.