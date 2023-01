Davide Ferrerio, tensione in aula e udienza rinviata: ‘Ci ha sorriso in segno di scherno’

“Ci ha sorriso in segno di scherno”. Fatica a trattenere la rabbia il fratello di Davide Ferrerio che in occasione dell’udienza preliminare ha incrociato Nicolò Passalacqua, accusato del tentato omicidio del fratello dopo un tragico scambio di persona. “Sta vivendo il suo momento di gloria dopo aver distrutto una famiglia” – ha aggiunto Alessandro Ferrerio.

La rabbia del fratello di Davide dopo aver incrociato in udienza Nicolò Passalacqua: ‘Distrutta una famiglia’

Una famiglia, residente a Bologna, che dall’11 agosto 2022 vive solo per avere giustizia dopo la brutale aggressione da parte del 22enne mentre era in vacanza a Crotone. Il dibattimento è stato sospeso più volte dal giudice del Tribunale di Crotone.

Il rinvio è stato deciso dal gup che ha accolto l’istanza degli avvocati della famiglia Ferrerio, Gabriele Bordoni e Fabrizio Gallo per verificare le condizioni del ragazzo il cui coma è irreversibile nonostante un’attività cerebrale ancora presente. Nel caso di morte cerebrale l’accusa sarebbe da modificare in omicidio aggravato che non renderebbe possibile il rito abbreviato come richiesto dalla difesa di Nicolò Passalacqua.

Il 22enne in coma irreversibile, udienza rinviata al 3 aprile per verificare le condizioni di Ferrerio

Nel procedimento per la brutale aggressione sono coinvolti, con l’accusa concorso anomalo in tentato omicidio, anche la mamma della 17enne al centro della vicenda e Andrej Gaju che secondo l’accusa avrebbe partecipato attivamente alla spedizione punitiva. In udienza erano rappresentati dai legali Mauro Buono e Michele Lo Prete.

Il rinvio al 3 aprile permetterà anche di conoscere la decisione del Tribunale sull’opposizione all’archiviazione per il 31enne che aveva un appuntamento con la 17enne. Per quest’ultima, ora diventata maggiorenne, la Procura per i minorenni di Catanzaro ha disposto il giudizio immediato. La ragazza ha chiesto di essere giudicata con la formula del rito abbreviato.