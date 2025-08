Omicidio in Valtellina: Mohamed Rebami uccide la moglie Emilia Nobili, era stato appena condannato

L'abitazione dove si è consumato il delitto di Emilia Nobili

Il femminicidio a Poggiridenti: Rebami confessa ai carabinieri

“Ho ucciso mia moglie poche ore fa nella nostra casa in Valtellina.” È quanto ha dichiarato Mohamed Rebami, marocchino di 65 anni, ai carabinieri che lo hanno fermato all’alba per un normale controllo a Lecco. Con queste parole l’uomo ha confessato l’omicidio della moglie Emilia Nobili, 75 anni, avvenuto nella loro abitazione a Poggiridenti, in provincia di Sondrio.

La vittima, ex insegnante di lettere molto conosciuta e stimata nella zona, è stata accoltellata. Dopo il delitto, Rebami si è liberato degli abiti insanguinati ed è fuggito in auto, fino al controllo dei militari che ha portato alla drammatica confessione.

Denunciato per maltrattamenti, condannato e riaccolto in casa

Non si è trattato di un gesto improvviso: Mohamed Rebami era già noto alle forze dell’ordine. Il 16 ottobre dell’anno scorso era stato denunciato per maltrattamenti e lesioni proprio ai danni della moglie. Due giorni dopo era stato raggiunto da una misura cautelare con divieto di avvicinamento e arrestato in flagranza per averla violata.

Il 24 aprile scorso era stato condannato a un anno e sei mesi, ma aveva ottenuto la sospensione condizionale della pena. Nonostante tutto, a giugno la moglie lo aveva riaccolto in casa, riattivando la convivenza, contrariamente al parere del figlio e di altri familiari.

Indagini in corso e interrogatori

Dopo la confessione, Rebami è stato condotto nella caserma di Lecco dove è stato interrogato dal pubblico ministero di turno. È stato poi trasferito nel carcere di Pescarenico, ma non si esclude che venga spostato nella casa circondariale di Sondrio per esigenze investigative.

L’inchiesta è coordinata dalla Procura di Sondrio, guidata da Piero Basilone, che sta lavorando con i carabinieri per ricostruire nel dettaglio quanto accaduto. Si indaga anche sul possibile movente, che potrebbe essere legato a una nuova escalation di violenza all’interno della coppia.

Il dolore di Poggiridenti e altri casi simili

La comunità di Poggiridenti è sconvolta. Emilia Nobili era una figura conosciuta e rispettata, e la notizia del suo omicidio ha scosso profondamente un territorio già segnato da un precedente omicidio familiare avvenuto l’anno scorso.

Nel frattempo, in provincia di Latina, a Pontinia, un’altra donna – di origine indiana – è sopravvissuta all’ennesimo episodio di violenza domestica: il marito l’ha accoltellata ed è attualmente ricercato. La donna è stata trasportata in gravi condizioni al Policlinico Gemelli con l’eliambulanza.