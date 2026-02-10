Davide Proto ritrovato a Berlino: il caso dello studente scomparso a Bologna e la foto che ha risolto il mistero

Davide Proto

Chi è Davide Proto, lo studente scomparso da Bologna

È stato ritrovato a Berlino Davide Proto, il 26enne originario di Salerno e studente della Facoltà di Lettere e Filosofia all’Università di Bologna, scomparso dal capoluogo emiliano lo scorso 7 febbraio senza più dare notizie di sé. A confermarlo è l’avvocata Barbara Iannuccelli dell’Associazione Penelope, che aveva attivato le ricerche insieme alla famiglia, dando il via a una mobilitazione che in pochi giorni ha coinvolto migliaia di persone in Italia e all’estero.

Davide Proto è un giovane studente universitario, originario di Salerno ma residente a Bologna per motivi di studio. Frequenta la Facoltà di Lettere e Filosofia ed è noto nell’ambiente universitario e attivista per il suo impegno nel Cassero, il centro culturale e politico Lgbtqi+ bolognese, dove fa parte del direttivo. Alto circa un metro e ottanta, corporatura esile, Davide è una figura conosciuta in città, e proprio questa visibilità ha reso la sua improvvisa scomparsa un caso seguito con grande attenzione.

Davide Proto ritrovato a Berlino: come si è arrivati alla svolta

La svolta è arrivata grazie a una fotografia scattata a Berlino. Dopo giorni di segnalazioni, piste e appelli pubblici, quell’immagine si è rivelata decisiva per localizzare il giovane nella capitale tedesca. Berlino non era una scelta casuale: il ragazzo aveva più volte manifestato un forte legame con la città, meta di interesse culturale e personale, tanto che le ricerche erano state estese fin da subito anche in Germania.

Il ritrovamento ha permesso di chiudere una vicenda che aveva tenuto con il fiato sospeso familiari, amici e l’intera comunità universitaria bolognese, dimostrando come la combinazione tra segnalazioni spontanee, reti sociali e lavoro associativo possa risultare determinante.

Il ruolo dell’Associazione Penelope e delle segnalazioni

L’Associazione Penelope, impegnata da anni nella ricerca di persone scomparse, ha coordinato l’attività insieme alla famiglia di Davide, raccogliendo migliaia di segnalazioni provenienti da diverse località. Un vero e proprio flusso informativo transnazionale, alimentato da social network, appelli pubblici e contatti diretti con cittadini che affermavano di aver visto il giovane.

In questo caso, la rete ha funzionato come un radar diffuso: la foto decisiva è emersa proprio da questo sistema di segnalazioni, trasformando un sospetto in una localizzazione concreta.

Il Cassero e la mobilitazione della comunità bolognese

Il Cassero di Bologna, centro culturale e politico Lgbtqi+, si è mobilitato sin dalle prime ore, diffondendo l’identikit del giovane e partecipando agli appelli pubblici. La scomparsa di Davide aveva scosso l’ambiente universitario e attivista, generando una risposta collettiva che ha superato i confini cittadini.

Questa mobilitazione testimonia quanto le reti comunitarie, soprattutto in ambito culturale e sociale, possano essere decisive nelle emergenze, non solo per la diffusione delle informazioni ma anche per il supporto umano alle famiglie coinvolte.

Cosa sappiamo oggi sulla scomparsa e il ritrovamento

Il ritrovamento di Davide Proto a Berlino mette fine a giorni di apprensione, ma lascia aperti interrogativi sulle dinamiche della sua scomparsa, su cui non sono stati diffusi ulteriori dettagli ufficiali. Le autorità e le associazioni coinvolte mantengono il massimo riserbo, mentre la famiglia può finalmente tirare un sospiro di sollievo.