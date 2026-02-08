Notizie Audaci

100% Notizie Audaci

Attualità

Bologna, scomparso Davide Proto: studente 26enne nel direttivo del Cassero, ricerche anche a Berlino

DiRedazione

Pubblicato: 8 Feb, 2026 - ore: 16:56 #Bologna, #Davide Proto, #Salerno
Davide ProtoDavide Proto

Scomparso da Bologna: l’allarme per Davide Proto

Ore di angoscia per Davide Proto, 26 anni, originario di Salerno e studente alla Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Bologna, di cui si sono perse le tracce dalla serata di sabato 7 febbraio. Da allora il giovane non ha più dato notizie di sé ad amici e familiari, facendo scattare l’allarme e l’attivazione delle ricerche.

La famiglia ha diffuso una foto e un appello pubblico, invitando chiunque abbia informazioni utili a contattare immediatamente il 112 o l’Associazione Penelope, che si occupa di persone scomparse. L’assenza di contatti, in un contesto di vita regolare e radicata, ha acceso l’apprensione.

Chi è Davide Proto: studente, attivista e volto del Cassero

Davide Proto è alto circa 1 metro e 80 e pesa 65 chili. Originario di Salerno, vive a Bologna per motivi di studio ed è iscritto al corso di Lettere e Filosofia all’Alma Mater Studiorum. Oltre alla dimensione accademica, è noto nell’ambiente culturale e politico cittadino: è infatti membro del direttivo del Cassero, storico centro culturale e politico LGBTQI+ del capoluogo emiliano.

Il Cassero si è immediatamente mobilitato, diffondendo sui social un appello con la sua foto e il soprannome “Dado”, per amplificare la ricerca e raggiungere il maggior numero possibile di persone. Una mobilitazione che coinvolge amici, attivisti, studenti e reti associative.

Le ricerche si estendono anche a Berlino

Secondo quanto riferito dai familiari, Davide Proto ha un forte legame con Berlino, città che “porta nel cuore”. Per questo motivo, le ricerche non si limitano all’Italia: anche nella capitale tedesca sono stati attivati contatti e segnalazioni, nel tentativo di ricostruire eventuali spostamenti o piste.

L’ipotesi di un viaggio volontario non è esclusa, ma al momento non ci sono certezze. L’assenza totale di comunicazioni, in un’epoca in cui il contatto digitale è costante, rappresenta l’elemento che più preoccupa familiari e amici.

Appello pubblico: chiunque abbia informazioni contatti il 112

La famiglia ha lanciato un appello chiaro e diretto: chiunque abbia visto Davide Proto, abbia informazioni sui suoi spostamenti o possa fornire dettagli anche apparentemente marginali, è invitato a contattare il numero unico di emergenza 112 o l’Associazione Penelope.

In casi di scomparsa, anche una segnalazione minima può rivelarsi decisiva per ricostruire le ultime ore e orientare le ricerche. Le autorità raccomandano di evitare la diffusione di informazioni non verificate e di indirizzare ogni comunicazione alle forze dell’ordine.

Bologna e la rete sociale mobilitata

La notizia della scomparsa ha colpito profondamente la comunità studentesca e i circuiti culturali bolognesi. Bologna, città di transito e di studio per migliaia di giovani, conosce bene le dinamiche di mobilità, ma casi come questo fanno emergere il lato fragile delle grandi città: il rischio di sparire nel flusso urbano senza lasciare tracce immediate.

Amici e colleghi universitari stanno condividendo l’appello sui social, cercando di amplificare la visibilità del caso. La mobilitazione digitale è diventata uno strumento chiave nelle prime fasi delle ricerche, soprattutto per raggiungere eventuali testimoni.

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

Articoli correlati

Attualità

Tragedia sulle montagne di Sarnano: trovato morto imprenditore 46enne scomparso

Feb 8, 2026 Redazione
Attualità

Dramma a Scalea: Francesca Nepita muore a Lagonegro dopo il parto, indagini in corso

Feb 7, 2026 Redazione
Attualità

Jlenia Musella, funerale tra dolore, lacrime e polemiche: sul manifesto anche il fratello

Feb 7, 2026 Redazione

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Visualizza anche

Attualità

Bologna, scomparso Davide Proto: studente 26enne nel direttivo del Cassero, ricerche anche a Berlino

Sport

Goggia bronzo a Cortina tra gioia e rimpianti: ‘Influenzata dalla caduta della Vonn’, come sta l’americana

Gossip e TV

Pucci rinuncia a Sanremo: ‘Minacce e odio’, Meloni grida alla deriva, Renzi: ‘Italia in mano agli influencer’

Gossip e TV

C’è posta per te, la Roberta ‘sbagliata’ diventa star: meme, gag e battute virali, poi il vero amore arriva alla fine

Notizie Audaci è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Salerno N. 373 del 17/01/2019 Direttore responsabile Giuseppe D’Alto
© 2025 Notizie Audaci. All Rights Reserved.