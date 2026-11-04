Decimomannu, 19enne travolto e ucciso sulla statale 130: stava attraversando la strada

Drammatico incidente a Decimomannu

Tragedia nella serata del 4 novembre vicino alla rotatoria, nel tratto verso San Sperate: inutili i tentativi di rianimazione del 118

Aveva appena 19 anni il ragazzo morto nella serata di mercoledì 4 novembre dopo essere stato investito da un’automobile lungo la statale 130, all’altezza della rotatoria di Decimomannu, nel Cagliaritano. L’incidente si è verificato intorno alle 20.30, in un tratto di strada compreso tra Decimomannu e San Sperate. L’impatto è stato devastante e per il giovane non c’è stato nulla da fare.

Secondo le prime informazioni, il ragazzo stava attraversando la carreggiata a piedi quando è sopraggiunta un’auto che lo ha travolto. La violenza dell’urto lo ha scaraventato a diversi metri di distanza dal punto dell’investimento. Una scena drammatica, che ha richiesto l’immediato intervento dei soccorritori.

L’impatto violentissimo, inutili i soccorsi

L’allarme è scattato poco dopo le 20.30. Sul posto è arrivata un’ambulanza del 118, con il personale sanitario che ha tentato a lungo di rianimare il diciannovenne. Le condizioni del giovane sono apparse subito disperate, ma ogni tentativo di salvarlo si è rivelato inutile: i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Alla guida dell’automobile c’era una persona che si è fermata dopo l’investimento per prestare soccorso. Dai primi accertamenti non sarebbe emerso uno stato di ebbrezza del conducente. Restano comunque da chiarire le circostanze che hanno portato all’impatto, compresi il punto esatto in cui il ragazzo stava attraversando e le condizioni di visibilità in quel momento.

Statale 130 chiusa per i rilievi dei carabinieri

Per consentire l’intervento dei sanitari e mettere in sicurezza l’area, i carabinieri hanno temporaneamente bloccato la circolazione sulla statale 130 in direzione Iglesias. Sul luogo della tragedia sono intervenuti i militari del Radiomobile e quelli della stazione di Decimomannu

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I carabinieri hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dell’investimento e accertare eventuali responsabilità. Saranno gli approfondimenti investigativi a stabilire con precisione come sia avvenuto l’incidente e perché il giovane si trovasse sulla carreggiata in quel momento.

Una serata drammatica per il territorio, segnata dalla morte di un ragazzo di appena 19 anni.