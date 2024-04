Donna trovata morta sul marciapiede a Ostia: “Scaraventata dal compagno dal balcone’

È stato fermato dalla polizia con l’accusa di omicidio un 42enne romeno nell’ambito delle indagini sulla morte della donna trovata senza vita intorno alle 5:15 di giovedì 4 aprile su un marciapiede in via Marino Fasan a Ostia, in provincia di Roma. Si tratta del compagno della vittima.

La 46enne Angelina Cristina Souares de Souza è caduta dal balcone al culmine di una lite con il compagno

A perdere la vita una italo-brasiliana di 46 anni, Angelina Cristina Souares de Souza, precipitata da un palazzo semi-abbandonato. Il fermato, secondo quanto ricostruito dalla polizia, aveva una relazione con la vittima ed è stato trovato all’interno dello stesso palazzo. Gli investigatori della sezione omicidi della squadra mobile, con i poliziotti del commissariato Lido di Ostia, dopo l’esame di alcuni elementi che non tornavano e dalla relazione medico legale hanno scoperto che la donna era stata uccisa e scaraventata dal balcone dello stabile occupato.

Fermato 42enne rumeno, i residenti: ‘Litigavano di continuo’

La vittima era imputata nel processo che vede tra gli imputati un sacerdote allontanato dalla Diocesi di Ascoli nel 2020 nell’ambito di un’inchiesta della procura di Ascoli per detenzione e cessione di cocaina e per detenzione e scambio di materiale pedopornografico con immagini di minori. Procedimento per il quale è stata assolta. Angelina Cristina Souares de Souza viveva in subaffitto con il compagno in un alloggio abusivo, pagando il sub affitto a una persona che sarebbe stata identificata da chi indaga. “Litigavano di continuo” – hanno raccontato i residenti.