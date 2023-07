Buon onomastico Cristina oggi 24 luglio: immagini di auguri da inviare via social

Oggi 24 luglio si festeggia Santa Cristina di Bolsena (detta la Grande Martire da la Chiesa Ortodossa). La venerazione della santa risale al VI secondo, secondo la tradizione la credente cristiana fu martirizzata durante il periodo delle persecuzioni di Diocleziano.

Santa Cristina tra le vittime delle persecuzioni di Diocleziano

Tragica fine che viene ricostruita nella Passione di Cristina, uno scritto agiografico che risale al VI secolo. All’età di 11 anni la Santa, per la sua straordinaria bellezza, venne segregata in una torre dal padre, Urbano che era ufficiale dell’imperatore. Divenuta cristiana il genitore cercò in tutti i modi di far cambiare idea alla figlia e rinuciare alla fede.

I dinieghi provocarono la reazione dell’uomo che arrivò a flaggellare la ragazzina prima di farla chiudere in carcere dove subì ulteriori supplizi.

Segregata e torturata dal padre, Cristina non rinunciò alla fede cristiana

Dietro le sbarre fu aiutata da tre angeli a guarire. Si salvò miracolosamente, sempre grazie all’aiuto degli angeli, quando fu gettata nell’acqua del lago con un pesante pietra legata al collo.

La giovane rimase a galla e fu riportata a riva. L’episodio sconvolse Urbano che accusò un malore che ne determinò la morte. Nonostante ciò le persecuzioni per Cristina continuarono ad opera di Dione.

Cristina di Bolsena fu salvata dagli angeli dopo essere stata gettata al lago con una pietra al collo

Tutte le torture si rivelarono inefficaci fin quando non fu trafitta e uccisa con due frecce. Le spoglie della Santa riposano nella cattedrale di Palermo, città della quale è co-patrona. Inoltre è patron secondaria di Gallipoli per aver liberato la città dal colera.

Il significato del nome. Cristina significa “Seguace di Cristo“. Di origine Greco-latina, si tratta della variante femminile del nome Cristian.

Buon onomastico Cristina 24 luglio: immagini da inoltrare su WhatsApp

Oggi 24 luglio in occasione della ricorrenza di Santa Cristina in tanti cercheranno di sorprendere i propri cari, gli amici e i colleghi di lavoro con messaggi originali, significativi o divertenti per augurare buon onomastico Cristina.

Di seguito alcune immagini per gli auguri di buon onomastico Cristina da inoltrare via WhatsApp, via social (da condividere su Facebook, Messenger ed Instagram) o sms. Festeggiano oggi 24 luglio tutte le persone che portano il nome di Cristina.