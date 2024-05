Pescara, neonato trovato morto in casa: genitori sotto choc, l’ipotesi

Tragedia a Pescara dove un neonato di circa un mese è morto in casa venerdì 3 maggio nel quartiere San Donato. A lanciare l’allarme sono stati i genitori, vedendo che il piccolo non rispondeva alle loro sollecitazioni.

Pescara, tragedia nel quartiere San Donato, l’ipotesi della morte in culla

Sul posto è subito intervenuto il personale sanitario del 118, che ha provato a rianimarlo il piccolo che era sul lettino. Per il neonato, però, non c’è stato nulla da fare. Intervenuta anche la Polizia, con squadra Volante e squadra Mobile, per tutti gli accertamenti del caso. Dalle prime informazioni non è escluso che si tratti di un caso di cosiddetta ‘morte in culla’. Il dramma si è verificato in una casa di via Basento nel rione San Donato di Pescara.