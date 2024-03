Accoltella e uccide la partner 59enne a Cologno al Serio: i vicini l’avevano vista piangere

La 49enne Joy Omoragbon è stata uccisa a coltellate dal compagno, attorno alle 14:30 di giovedì 28 marzo, nella loro casa di via Donizetti a Cologno al Serio, in provincia di Bergamo. L’uomo, di nazionalità nigeriana come la partner, l’ha accoltellata mentre i due erano a casa da soli. Vani i soccorsi. Poco dopo Aimiose Osarumwense è stato arrestato poco dopo dai carabinieri di Treviglio.

Omicidio Cologno al Serio, la 49enne nigeriana uccisa al culmine di una lite per l’affitto di casa

I carabinieri stanno cercando di far luce sul movente del delitto, che sarebbe avvenuto al culmine di una lite scoppiata dopo pranzo nell’appartamento della coppia, al secondo piano di una palazzina del civico 19. Secondo una prima ricostruzione la discussione sarebbe scoppiata per problemi legati all’affitto della casa. Il 45enne era in cura da anni al Centro psicosociale di Romano di Lombardia. In passato, era stato anche sottoposto ad un Trattamento sanitario obbligatorio (Tso).

In passato Aimiose Osarumwense era stato sottoposto a Tso

La coppia abitava nell’appartamento di via Donizetti di Cologno al Serio da quattro anni. Non avevano figli. Sul posto è intervenuta anche la Scientifica dell’Arma per i rilievi. L’arrestato è stato condotto in carcere per omicidio volontario. Gli inquirenti hanno ascoltato i vicini ed uno di questi avrebbe riferito di aver visto la 49enne piangere martedì mattina.