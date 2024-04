Eclissi solare diretta streaming: dove vederla lunedì 8 aprile

L’Eclissi solare totale (che non sarà visibile in Europa) è iniziata nel Pacifico Meridionale: un’ Eclissi parziale è attualmente visibile dalle coste messicane, come riporta l’agenzia di stampa Ap.

Il fenomeno produrrà una zona d’ombra che attraverserà il Nord America, dal Messico al Canada. Rispetto agli orari italiani, l’Eclissi inizierà quando da noi saranno le 17:42 e si concluderà alle 22:52. La durata massima della fase di totalità sfiorerà per quattro minuti e mezzo. Per l’occasione l’Istituto nazionale di astrofisica (Inaf) sarà sui luoghi che verranno attraversati dall’Eclissi con vari gruppi di ricercatrici e ricercatori, per svolgere una serie di attività scientifiche e riprendere in tempo reale il fenomeno con telescopi e fotocamere.

Chi non avrà la possibilità di assistere dal vivo allo straordinario evento, potrà seguirlo via streaming con due dirette online pensate sia per il grande pubblico che per gli studenti delle scuole. In particolare l’Inaf segnala una diretta speciale di Nuovi Mondi – Astronomia e Scienza in collaborazione con Inaf, sui canali Facebook e Youtube e una di EduInaf, il magazine di didattica e divulgazione dell’Inaf, con una diretta speciale della serie “Il cielo in salotto” pensata appositamente per docenti e studenti delle scuole di ogni ordine e grado. Grazie alla partnership con il sito web TimeAndDate, la trasmissione seguirà l’ Eclissi al telescopio in diretta a partire dalle 19:00 ora italiana fino a conclusione del fenomeno.

Dove vedere l’eclissi solare in diretta streaming

A partire dalle 20:00, una serie di ospiti, tra cui le ricercatrici Inaf Ilaria Ermolli e Mariarita Murabito e il professore Francesco Berrilli dell’Università di Roma Tor Vergata, commenteranno in diretta le immagini in arrivo dall’America e risponderanno, come di consueto, alle domande del pubblico. La diretta della diretta – informa l’Inaf – sarà disponibile già dai giorni successivi in ​​formato school edition per registrazione poter portare in classe la meraviglia di questo fenomeno astronomico, accompagnata dalle spiegazioni degli esperti