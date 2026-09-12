Elena Cucciol, morta a 23 anni in Irlanda: l’addio alla studentessa di Conegliano che aveva appena concluso gli studi

Elena Cucciol

Elena Cucciol, da Conegliano all’Università di Limerick

Aveva soltanto 23 anni Elena Cucciol, giovane studentessa cresciuta tra Conegliano e Ormelle, paese di origine della famiglia paterna. Quattro anni fa aveva lasciato il Veneto per trasferirsi in Irlanda e continuare gli studi universitari all’estero.

La sua morte è avvenuta proprio in Irlanda, dove aveva da poco concluso il proprio percorso di laurea. Mercoledì Elena è stata trovata esanime nell’abitazione in cui viveva con i genitori, lasciando sotto choc la famiglia e suscitando profondo cordoglio nelle comunità di Conegliano e Ormelle.

Nel 2022 aveva conseguito il diploma all’Istituto Da Collo di Conegliano con il massimo dei voti, 100/100, distinguendosi in particolare nello studio delle lingue tedesca e spagnola.

La passione per la matematica e le materie STEM

Desiderosa di ampliare i propri orizzonti, Elena aveva scelto di proseguire gli studi all’estero, iscrivendosi alla University of Limerick, in Irlanda.

All’interno dell’ateneo aveva intrapreso un percorso di laurea in discipline scientifiche, coltivando una forte passione per la matematica e le materie STEM, acronimo che comprende scienza, tecnologia, ingegneria e matematica.

Una scelta che raccontava la sua curiosità e la volontà di costruire il proprio futuro lontano da casa, senza però interrompere il legame con la sua terra d’origine.

Dallo stage a Dublino al lavoro nel campus

Accanto allo studio, nonostante la giovane età, Elena Cyc aveva costruito anche diverse esperienze professionali.

Nel suo percorso c’era stato uno stage a Dublino nel 2021, seguito dal lavoro come barista. Più recentemente aveva iniziato a lavorare nell’accoglienza degli alloggi universitari attraverso il Campus Life Services della University of Limerick.

Studio e lavoro erano così diventati parte dello stesso percorso, accompagnando una giovane che aveva già dimostrato grande determinazione e senso di responsabilità.

Il dolore di Conegliano e Ormelle per la morte di Elena

La scomparsa di Elena ha lasciato un vuoto profondo nelle comunità che l’avevano vista crescere.

A piangerla sono la mamma Sara, il papà Roberto, il fratello Davide, il fidanzato Kallen, insieme alle nonne, agli zii, ai cugini, agli amici e agli ex compagni di scuola dell’Istituto Da Collo.

Sull’epigrafe la famiglia ha scelto una frase che racchiude il ricordo della giovane: «Il tuo sorriso e l’amore che hai dato vivranno per sempre nelle persone che hai incontrato».

I funerali nel Duomo di Conegliano

L’ultimo saluto a Elena si terrà a Conegliano. Il santo rosario sarà recitato domenica 13 settembre alle 20 nel Duomo di Conegliano.

Il funerale è invece fissato per lunedì 14 settembre alle 11, sempre nel Duomo, con partenza dall’ospedale cittadino. Al termine della cerimonia si procederà con il rito della cremazione.

Per Conegliano e Ormelle sarà il momento dell’ultimo abbraccio a una ragazza che aveva scelto di guardare lontano, portando con sé la passione per lo studio, il desiderio di indipendenza e un sorriso che la famiglia e chi l’ha conosciuta promettono di custodire per sempre.