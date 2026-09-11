Superenalotto, centrato a La Valletta Brianza il 6 da 223 milioni dopo oltre un anno: il dettaglio della giocata vincente

Dopo un anno centrato il Superenalotto a La Valletta Brianza

La Valletta Brianza, la schedina che vale 223,2 milioni

È arrivato finalmente il 6 del Superenalotto e cambia la vita di un fortunato giocatore. Nel concorso di venerdì 11 settembre 2026, una schedina giocata a La Valletta Brianza, in provincia di Lecco, ha centrato la sestina vincente portandosi a casa un jackpot da 223,2 milioni di euro.

La vincita è stata realizzata nel punto vendita “Al Chicherin” di via Milano 36, con una schedina composta da 5 pannelli.

Una cifra enorme e, soprattutto, attesissima: il 6 mancava infatti dal 22 maggio 2025, quando a Desenzano del Garda, nel Bresciano, erano stati vinti 35,4 milioni di euro. Da allora il jackpot era cresciuto concorso dopo concorso, fino a raggiungere una delle cifre più alte mai viste nella storia del gioco.

La sestina vincente: i sei numeri che cambiano tutto

I numeri estratti nel concorso di oggi sono:

8 – 13 – 16 – 52 – 64 – 70

Jolly: 17

SuperStar: 21

È la prima volta nel 2026 che viene centrato il 6. La vincita interrompe così una lunghissima attesa che aveva trasformato il jackpot in uno dei più osservati d’Italia.

La precedente estrazione, quella del 10 settembre, aveva portato il montepremi a 223,2 milioni senza alcun vincitore della sestina.

È la seconda vincita più alta nella storia del Superenalotto

I 223,2 milioni di euro conquistati a La Valletta Brianza rappresentano la seconda vincita più alta di sempre al Superenalotto.

Davanti resta soltanto il jackpot record da 371,1 milioni di euro, centrato il 16 febbraio 2023 attraverso la cosiddetta Bacheca dei Sistemi e distribuito tra 90 quote.

Alle spalle della nuova vincita lombarda c’è invece il jackpot da 209,2 milioni di euro centrato a Lodi il 13 agosto 2019.

La top 10 delle vincite più alte

371,1 milioni – 16 febbraio 2023, Bacheca dei Sistemi, 90 quote 223,2 milioni – 11 settembre 2026, La Valletta Brianza 209,2 milioni – 13 agosto 2019, Lodi 177,7 milioni – 30 ottobre 2010, Bacheca dei Sistemi, 70 quote 163,5 milioni – 27 ottobre 2016, Vibo Valentia 156,3 milioni – 22 maggio 2021, Montappone 147,8 milioni – 22 agosto 2009, Bagnone 139 milioni – 9 febbraio 2010, Parma e Pistoia 130,2 milioni – 17 aprile 2018, Caltanissetta 101,5 milioni – 10 maggio 2024, Napoli

Il jackpot era diventato un caso nazionale

La lunga assenza del 6 aveva fatto crescere il montepremi fino a una cifra da record, alimentando l’attesa a ogni nuova estrazione.

Per oltre un anno nessuno era riuscito a indovinare tutti i sei numeri. Ora la corsa è finita a La Valletta Brianza, dove una normale schedina da cinque pannelli si è trasformata in una vincita da oltre 223 milioni di euro.

Per il piccolo centro del Lecchese è una notte destinata a entrare nella storia del Superenalotto.