Elena Meneguzzo muore ad un passo dalle dimissioni dopo l’intervento al cervello: choc a Quinto

Era ad un passo dalle dimissioni dopo essere stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico alla testa giovedì 20 giugno. La 41enne Elena Meneguzzo è deceduta mercoledì 26 giugno quando i familiari si preparavano a riabbracciarla a Quinto, nel trevigiano.

Secondo quanto riferito da Il Gazzettino la donna era ricoverata Ca’ Foncello di Treviso per l’operazione al cervello. Tensioni e preoccupazioni sembravano essere state spazzate via dopo l’intervento e le rassicurazioni degli specialisti. All’improvviso il quadro clinico di Elena Meneguzzo è precipitato per un problema all’aorta che ha provocato il malore che l’ha stroncata in poche ore. I medici l’hanno immediatamente trasferita nel reparto di terapia intensiva ma per la 41enne non c’è stato nulla da fare.

La notizia si è diffusa in poche ore a Quinto di Treviso provocando dolore e costernazione. La donna era molto conosciuta in quanto impegnata in prima linea nell’associazione di volontariato Tonino Bello. Inoltre cantava nel coro della parrocchia di Quinto e in quello della parrocchia di San Giuseppe a Treviso. Dipendente alla Previnet di Preganziol, Elena lascia la mamma Giannina, il fratello Marco uniti a zii, cugine, amici e parenti tutti. Papà Davide, storico capogruppo degli Alpini di Quinto era mancato nel 2012.

Sabato 29 giugno familiari e amici si ritroveranno in chiesa per la recita del Rosario. I funerali di Elena Meneguzzo saranno celebrati il 1° luglio nella chiesa parrocchiale di San Giorgio con inizio alle 10:30. La salma sarà tumulata nel cimitero di San Cassiano. Eventuali offerte saranno devolute all’associazione Tonino Bello.