Va a fumare una sigaretta in terrazzo: precipita dal 4° piano e muore a Conegliano, sviene la moglie

É volato giù dal quarto piano della palazzina dove abitava a Conegliano, in provincia di Treviso, per una disattenzione fatale. Il 68enne Renato Sagui è morto dopo aver fatto un volo di 12 metri dall’appartamento di via Tirindelli. Il dramma si è verificato poco dopo le 23:00 di mercoledì 24 aprile.

L’uomo era andato sul balcone per fumare una sigaretta e bere una bibita. All’improvviso la moglie ha sentito un rumore sordo e si è immediatamente recata sul terrazzo per vedere se fosse accaduto qualcosa al marito ma non l’ha visto. Poi si è affacciata e davanti a lei si è materializzata una scena straziante: l’uomo riverso in un lago di sangue sul marciapiede condominiale. Immediatamente ha allertato i soccorsi ma quando sono arrivati i sanitari del Suem del 118 non hanno potuto che accertare il decesso per le gravi ferite riportate. Alla notizia la consorte, Marinella, si è sentita male.

Sul posto i carabinieri per i rilievi del caso. Esclusa l’ipotesi del gesto estremo con la caduta che potrebbe essere avvenuta per una distrazione. Renato Sagui si è poggiato di spalle sul parapetto che non supera neanche il metro. L’uomo è alto 1,90 e probabilmente ha accidentalmente perso l’equilibrio ed è caduto giù.

Il 68enne lascia moglie e tre figli (due figlie sposate e residenti nel bellunese) che non riescono a darsi pace per un incidente che in pochi istanti ha sconvolto la loro vita. Renato Sagui prima di tornare a Conegliano si era trasferito in Germania dove aveva aperto una gelateria con la moglie. Viene descritto dai vicini come un gran lavoratore. “Amava la sua famiglia”.