Elettra muore a 18 mesi dopo aver ingerito un tappo di plastica a Venezia

Tragedia per una famiglia del Lido di Venezia, Elettra Friselle di 18 mesi è morta dopo aver ingerito un tappo di plastica mentre era in casa, in località San Nicolò. Il dramma si è consumato nella serata di venerdì 31 maggio poco prima di cena mentre la piccola giocava in cucina.

Tragedia a Lido di Venezia: Elettra Friselle ha ingerito il tappo di plastica mentre giocava

La piccola ha visto il tappo di plastica e l’ha messo in bocca. I genitori, Emili ed Ivan, sono intervenuti tempestivamente nel tentativo di liberare Elettra dall’oggetto che aveva ingerito. Quando hanno visto che la figlia faticava a respirare si sono recati immediatamente al pronto soccorso. Portata prima al pronto soccorso del Lido, qui subiva un arresto cardiaco per le difficoltà respiratorie. Si è chiesto così l’intervento dell’elisoccorso da Treviso che però, una volta atterrato, non è più riuscito a ripartire per un guasto al motore.

Il disperato tentativo di salvataggio, i problemi di motore dell’elisoccorso, la disperazione dei genitori

Veniva quindi chiamato l’elisoccorso da Padova. Nel frattempo i medici veneziani riuscivano a estrarle il tappo ma le condizioni della piccola Elettra Friselle erano talmente gravi che anche il ricovero nel reparto di rianimazione pediatrica di Padova, dove i sanitari hanno lavorato fino al mattino di sabato 1° giugno per salvarla, si è rivelato inutile. Un dramma che ha scosso il Lido di Venezia.