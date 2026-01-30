Notizie Audaci

100% Notizie Audaci

Attualità

Muore all’improvviso durante una Tac nel giorno del suo compleanno, choc a Portoferraio

DiRedazione

Pubblicato: 30 Gen, 2026 - ore: 23:41 #Capoliveri, #malore, #Portoferraio, #TAC
L'anziano è deceduto durante la TacL'anziano è deceduto durante la Tac

L’80enne ha accusato il malore mentre effettuava il controllo

Un ottantenne molto conosciuto a Capoliveri per essere stato per decenni il postino del paese, è morto improvvisamente giovedì 29 gennaio all’interno del poliambulatorio MedicArt di Portoferraio. L’uomo si era recato nella struttura privata per un controllo di routine, ma quello che doveva essere un semplice accertamento diagnostico si è trasformato in una tragedia che ha scosso l’intera comunità.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo stava effettuando una Tac o un esame strumentale analogo quando ha accusato un malore improvviso. In pochi istanti l’anziano si è accasciato a terra, perdendo conoscenza. Il personale del centro ha immediatamente avviato i soccorsi, assistito dai volontari della Misericordia di Portoferraio e dai sanitari dell’automedica di stanza all’ospedale di San Rocco. Nonostante i tentativi prolungati di rianimazione, ogni intervento si è rivelato vano e il medico del 118 ha constatato il decesso sul posto.

Ipotesi di arresto cardiocircolatorio e accertamenti in corso

Vista la particolarità del contesto e il fatto che il malore sia avvenuto durante un esame diagnostico, la Procura di Livorno ha disposto ulteriori accertamenti. I carabinieri di Portoferraio hanno eseguito un sopralluogo approfondito all’interno del centro medico, acquisendo testimonianze e verificando il corretto funzionamento delle apparecchiature. La salma è stata posta sotto sequestro in attesa dell’autopsia, che sarà eseguita nei prossimi giorni per chiarire con precisione le cause del decesso.

Al momento, l’ipotesi più probabile resta un malore di natura cardiaca, ma solo gli esami autoptici potranno fornire risposte definitive.

Il cordoglio della comunità di Capoliveri

La notizia della morte dell’ex postino si è diffusa rapidamente sull’Isola d’Elba, in particolare a Capoliveri, dove l’uomo era un volto noto e amato da tutti. Per anni ha servito il paese come postino, costruendo rapporti di stima e affetto con generazioni di cittadini.

Il sindaco Walter Montagna e l’amministrazione comunale hanno voluto esprimere pubblicamente il loro cordoglio:

«L’amministrazione comunale e il sindaco Walter Montagna esprimono il più sentito cordoglio per la scomparsa del papà della nostra stimata dipendente. In questo momento di grande dolore, ci stringiamo con affetto a lei e alla sua famiglia, porgendo le nostre più sincere condoglianze e la vicinanza dell’intera comunità».

I messaggi di vicinanza e ricordo si sono moltiplicati tra amici, conoscenti e cittadini, testimoniando quanto fosse stimato l’ottantenne.

Un giorno di festa trasformato in tragedia

Una morte che assume una connotazione ancora più dolorosa perché avvenuta nel giorno del suo 80° compleanno, trasformando un momento di gioia personale e familiare in un evento luttuoso che ha lasciato sgomenta tutta l’isola.

Questa vicenda ricorda quanto la vita possa cambiare in un attimo e quanto la comunità di Capoliveri sia unita nei momenti di dolore. Sarà l’autopsia a fare luce sugli ultimi istanti di vita di un uomo che resterà nei ricordi dei cittadini non solo come ex postino, ma come simbolo di un’intera comunità.

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

Articoli correlati

Attualità

Torino, agente aggredito durante la manifestazione per Askatasuna: chi è Alessandro Calista

Gen 31, 2026 Redazione
Attualità

Donatella Malisa trovata morta sulla Napoleonica: identificato il corpo della 43enne

Gen 31, 2026 Redazione
Attualità

‘Mio figlio valeva così poco?’: i genitori di Paolo Mendico in lacrime a Verissimo

Gen 31, 2026 Redazione

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Visualizza anche

Gossip e TV

C’è Posta per Te, madre contro genero 27 anni più grande: Liliana implora la figlia Sara dopo 7 anni di silenzio

Gossip e TV

Thais Wiggers in stampelle a Verissimo, il nuovo amore ha 25 anni più di lei: ‘Mi hanno attaccata’

Sport

Dove vedere in diretta in chiaro Salernitana-Giugliano: calcio d’inizio alle 20:30 all’Arechi

Attualità

Torino, agente aggredito durante la manifestazione per Askatasuna: chi è Alessandro Calista

Notizie Audaci è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Salerno N. 373 del 17/01/2019 Direttore responsabile Giuseppe D’Alto
© 2025 Notizie Audaci. All Rights Reserved.