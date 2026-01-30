Enzo Puccini muore all’improvviso durante una Tac nel giorno del suo compleanno, choc a Portoferraio

L'anziano è deceduto durante la Tac

L’80enne ha accusato il malore mentre effettuava il controllo

Enzo Puccini, ottantenne molto conosciuto a Capoliveri per essere stato per decenni il postino del paese, è morto improvvisamente giovedì 29 gennaio all’interno del poliambulatorio MedicArt di Portoferraio. L’uomo si era recato nella struttura privata per un controllo di routine, ma quello che doveva essere un semplice accertamento diagnostico si è trasformato in una tragedia che ha scosso l’intera comunità.

Secondo quanto ricostruito, Puccini stava effettuando una Tac o un esame strumentale analogo quando ha accusato un malore improvviso. In pochi istanti l’anziano si è accasciato a terra, perdendo conoscenza. Il personale del centro ha immediatamente avviato i soccorsi, assistito dai volontari della Misericordia di Portoferraio e dai sanitari dell’automedica di stanza all’ospedale di San Rocco. Nonostante i tentativi prolungati di rianimazione, ogni intervento si è rivelato vano e il medico del 118 ha constatato il decesso sul posto.

Ipotesi di arresto cardiocircolatorio e accertamenti in corso

Vista la particolarità del contesto e il fatto che il malore sia avvenuto durante un esame diagnostico, la Procura di Livorno ha disposto ulteriori accertamenti. I carabinieri di Portoferraio hanno eseguito un sopralluogo approfondito all’interno del centro medico, acquisendo testimonianze e verificando il corretto funzionamento delle apparecchiature. La salma di Enzo Puccini è stata posta sotto sequestro in attesa dell’autopsia, che sarà eseguita nei prossimi giorni per chiarire con precisione le cause del decesso.

Al momento, l’ipotesi più probabile resta un malore di natura cardiaca, ma solo gli esami autoptici potranno fornire risposte definitive.

Il cordoglio della comunità di Capoliveri

La notizia della morte di Enzo Puccini si è diffusa rapidamente sull’Isola d’Elba, in particolare a Capoliveri, dove l’uomo era un volto noto e amato da tutti. Per anni ha servito il paese come postino, costruendo rapporti di stima e affetto con generazioni di cittadini.

Il sindaco Walter Montagna e l’amministrazione comunale hanno voluto esprimere pubblicamente il loro cordoglio:

«L’amministrazione comunale e il sindaco Walter Montagna esprimono il più sentito cordoglio per la scomparsa di Enzo Puccini, padre della nostra stimata dipendente Fiorella Puccini, responsabile del servizio Sportello unico attività produttive e Gestione associata del turismo. In questo momento di grande dolore, ci stringiamo con affetto a Fiorella e alla sua famiglia, porgendo le nostre più sincere condoglianze e la vicinanza dell’intera comunità».

I messaggi di vicinanza e ricordo si sono moltiplicati tra amici, conoscenti e cittadini, testimoniando quanto fosse stimato l’ottantenne.

Un giorno di festa trasformato in tragedia

La morte di Enzo Puccini assume una connotazione ancora più dolorosa perché avvenuta nel giorno del suo 80° compleanno, trasformando un momento di gioia personale e familiare in un evento luttuoso che ha lasciato sgomenta tutta l’isola.

Questa vicenda ricorda quanto la vita possa cambiare in un attimo e quanto la comunità di Capoliveri sia unita nei momenti di dolore. Sarà l’autopsia a fare luce sugli ultimi istanti della vita di Enzo Puccini, un uomo che resterà nei ricordi dei cittadini non solo come ex postino, ma come simbolo di un’intera comunità.