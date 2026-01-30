Notizie Audaci

100% Notizie Audaci

Attualità

Razzo cinese fuori controllo: allarme globale prima dello schianto nel Pacifico

DiRenato Valdescala

Pubblicato: 30 Gen, 2026 - ore: 19:17 #Nuova Zelanda, #Razzo cinese, #Zhuque-3
Il luogo d'impatto del razzo cineseIl luogo d'impatto del razzo cinese

Razzo Zhuque-3 fuori controllo: impatto nell’Oceano Pacifico meridionale

Un razzo cinese fuori controllo si è schiantato nell’Oceano Pacifico meridionale, dopo aver generato un’allerta mondiale per il rischio di caduta di detriti spaziali sulla Terra.

Secondo la US Space Force, il razzo sperimentale Zhuque-3 (ZQ–3 R/B) è rientrato nell’atmosfera e si è schiantato alle 12:39 GMT, a circa 2.000 chilometri a sud-est della Nuova Zelanda.

Allarme mondiale per la traiettoria imprevedibile dei detriti

Prima dello schianto, la traiettoria del razzo aveva creato forte preoccupazione tra le agenzie spaziali internazionali, a causa dell’impossibilità di prevedere con precisione il punto di rientro.

Con una massa stimata di circa 11 tonnellate, l’Agenzia europea per il monitoraggio dei detriti spaziali (SST) aveva avvertito che si trattava di un oggetto di grandi dimensioni che richiedeva un attento monitoraggio globale.

L’angolo di rientro particolarmente basso rendeva infatti estremamente complesso calcolare dove sarebbero caduti i frammenti.

Cosa è successo al razzo Zhuque-3 di LandSpace

Il razzo è stato lanciato il 3 dicembre 2025 dal Jiuquan Satellite Launch Center, nella provincia cinese del Gansu, dalla società privata LandSpace.

Il vettore sperimentale aveva raggiunto l’orbita, ma il suo stadio riutilizzabile — progettato sul modello del Falcon 9 di SpaceX — è esploso durante la fase di atterraggio.

Gli stadi superiori e un grande serbatoio metallico di carico fittizio hanno continuato a orbitare, iniziando una lenta e incontrollata discesa verso la Terra.

Detriti spaziali: perché il rischio era reale

Gli esperti sottolineano che la maggior parte dei detriti spaziali brucia nell’atmosfera, ma oggetti di grandi dimensioni possono sopravvivere al rientro.

Il dottor Marco Lanbroek, esperto di tracciamento dei detriti spaziali dell’Università tecnologica di Delft, ha dichiarato di sospettare fortemente che la US Space Force abbia osservato il rientro come una palla di fuoco tramite satelliti di sorveglianza.

Rientro confermato: incertezza terminata

La conferma dell’impatto nel Pacifico ha posto fine a giorni di incertezza sulla possibile zona di caduta, con simulazioni che indicavano un ampio corridoio globale di rischio.

Il rientro incontrollato di grandi componenti di razzi rappresenta un problema crescente per la sicurezza spaziale e per la popolazione terrestre.

Detriti spaziali: un fenomeno sempre più frequente

Non è raro che parti di razzi o satelliti rientrino sulla Terra: si stima che decine di oggetti spaziali rientrino ogni mese, nella maggior parte dei casi senza conseguenze grazie alla combustione atmosferica.

Tuttavia, il caso Zhuque-3 ha riacceso il dibattito sulla gestione dei rifiuti spaziali e sulla responsabilità delle aziende private e delle agenzie spaziali nel controllare i rientri.

Di Renato Valdescala

Esperienza nello sport e nella cronaca locale con quotidiani salernitani dal 1990. Con il tempo si è dedicato alla cronaca estera analizzando i fatti di maggiore rilievo con spirito critico e irriverente. Si occupa anche di approfondimenti di cronaca nazionale.

Articoli correlati

Attualità

‘Piangeva per il locale e non aiutava nessuno’: sopravvissuta all’incendio di Crans-Montana accusa Jessica Moretti

Gen 30, 2026 Redazione
Attualità

3,3 milioni ai familiari dei rapinatori uccisi: il gioielliere di La Morra verso il pignoramento delle case

Gen 30, 2026 Redazione
Attualità

Tragico scontro tra camion e automedica sulla Palermo-Agrigento: chi sono le tre vittime

Gen 30, 2026 Redazione

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Visualizza anche

Attualità

Razzo cinese fuori controllo: allarme globale prima dello schianto nel Pacifico

Salute

Sospende la terapia per diventare madre e sfida il tumore al seno: oggi è guarita e racconta il suo “miracolo”

Sport

‘Djokovic monumentale, Sinner troppo attendista’: Bertolucci spiega la semifinale epica dell’Australian Open

Attualità

‘Piangeva per il locale e non aiutava nessuno’: sopravvissuta all’incendio di Crans-Montana accusa Jessica Moretti

Notizie Audaci è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Salerno N. 373 del 17/01/2019 Direttore responsabile Giuseppe D’Alto
© 2025 Notizie Audaci. All Rights Reserved.