Eva Evans, star di TikTok e della serie Club Rat muore improvvisamente a 29 anni

È morta improvvisamente Eva Evans, star di TikTok e ideatrice della serie Club Rat . Aveva 29 anni. Sul social era seguita da 300.000 follower con iterazioni che hanno generato più di 13 milioni di like. La sorella di Evans, Lila Joy, ha condiviso la straziante quanto inaspettata notizia in un post sui social media.

Morta Eva Evans, l’annuncio della sorella su Instagram: ‘Vorrei che fosse qui, avrebbe parole migliori delle mie’

“La mia famiglia ha ricevuto la notizia che la nostra dolce, favolosa, creativa, premurosa ed esilarante Eva, la mia bellissima sorella, è morta” – ha scritto su Instagram. “Dopo 24 ore, mi ritrovo ancora in un ciclo costante di negazione e accettazione, quindi so quanto sarà incredibile e difficile da elaborare questa notizia.” – ha aggiunto. “Vorrei avere Eva qui adesso perché avrebbe parole migliori e saprebbe come dire quello che io non riesco a dire”. Nessun riferimento sulle cause del decesso.

Eva Evans ha recitato, diretto, scritto e prodotto Club Rat, una serie di cinque episodi disponibile su Prime Video. La serie vedeva protagonista Eva, un’influencer egocentrica (interpretata da Evans), che tenta di rientrare nella caotica scena degli appuntamenti di New York dopo che un video sincero della sua umiliante rottura è diventato virale.

Dal successo social alla ribalta televisiva con la serie Club Rat

L’ultimo post della star di TikTok su Instagram è stato pubblicato quattro giorni fa in cui ha irritato Apple per non avere un’emoji per gli Yankees. “Oggi ho scoperto che non esistono emoji degli Yankees? Ho già sentito persone provare a sostenere che New York non è il centro dell’universo, ma semplicemente non me lo aspettavo. Fai meglio Apple”. Eva Evans lascia le sue sorelle Lila, Zoe e Sofi, e sua madre Heather. Il padre delle sorelle, l’artista Matt Baumgardner, è morto nel 2018 all’età di 63 anni, secondo il punto vendita.