Jehane Thomas, la mamma star di TikTok muore improvvisamente: l’ultimo post dall’ospedale

La star di TikTok Jehane Thomas è morta improvvisamente a 30 anni venerdì 17 marzo nel giorno dell’anniversario della morte del papà suicida. Negli ultimi mesi la giovane mamma, originaria di Doncaster (Inghilterra), aveva raccontato sui social dei suoi problemi fisici legati ad un malessere che le provocavano fortissime emicranie.

Jehane Thomas aveva raccontato su TikTok di soffrire di neurite ottica: l’ultimo video in pronto soccorso

Un dolore insopportabile che aveva impattato sulla sua qualità della vita. Su TikTok, dov’era seguita da 66.700 follower, aveva raccontato di soffrire di neurite ottica, una condizione estremamente dolorosa causata dall’infiammazione del nervo ottico che trasporta i messaggi dall’occhio al cervello. Jehane era entrata e uscita dall’ospedale nelle ultime settimane, aggiornando i suoi follower sul suo trattamento.

Nel suo ultimo video su TikTok , condiviso alcuni giorni fa, l’influencer si è mostrata mentre si trovava nel pronto soccorso di un ospedale, in attesa di essere operata. “Non riesco ad alzare testa e non sono in grado di camminare. Ecco quanto è grave questo dolore” – aveva scritto la giovane madre nella didascalia che accompagna il video. Era appena stata dimessa da una degenza di una settimana ma l’emicrania continuava a tormentarla.

Jehane Thomas

L’influencer di Doncaster era madre di due figli: aperta raccolta fondi su Go Fund Me

“Nonostante soffra di emicranie e attacchi di malattia da diversi mesi, la sua scomparsa è stata del tutto inaspettata e abbiamo tutti il ​​cuore spezzato” – ha riferito Alyx Reast, la migliore amica di Jehane Thomas. È stata creata una pagina Go Fund Me per aiutare a finanziare il funerale della madre di due figli, Isaac, tre anni, ed Elijah, appena un anno.

Finora sono stati raccolti quasi 11mila euro. Da Doncaster, nel South Yorkshire, Jehane era ben nota per aver utilizzato l’App per condividere video mentre preparava il pranzo al sacco per la scuola dei suoi figli, insieme a trucchi per le pulizie e acquisti.