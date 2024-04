Francesco Pio ucciso da due pitbull a Eboli, la zia: ‘Hanno pensato fosse un pericolo’

“Forse i cani hanno pensato che il bambino fosse un pericolo poiché non lo avevano mai visto“. Lo ha detto ai giornalisti Milena Santoro, la sorella della mamma del piccolo di 15 mesi, Francesco Pio D’Amaro, azzannato e uccisa dai due pitbull in località Campolongo di Eboli.

“I cani erano già chiusi in stanza quando sono arrivata. Non ho neanche visto il piccolo, che era mio nipote. La mamma è mia sorella. Lei mi ha raccontato che i cani l’hanno attaccato direttamente. Non so se fosse in braccio alla mamma o ad altri: c’erano anche i miei due fratelli in casa, forse era in braccio ad uno di loro, credo di sì” – ha spiegato la zia del bambino.

“I cani non conoscevano il piccolo perché quando lui usciva, venivano chiusi. Forse sono scappati dalla stanza quando lo hanno visto. Erano di una mia amica che abita qui. Noi li conoscevamo, ma non si sono mai buttati addosso a noi. Mia sorella è venuta qui solo ieri sera a casa della sua amica con il bimbo. Ha dormito qui con l’amica. Il papà del bimbo invece non c’era” – ha raccontato ancora la zia di Francesco Pio D’Amaro.

Nelle ultime ore è stata ascoltata la mamma, rimasta ferita nel tentativo di difendere il figlio che era in braccio ad un zio al momento dell’aggressione mortale. La donna si era trasferita dall’amica dopo le tensioni con il partner. “Il servizio veterinario prenderà in carico entrambi i pitbull ” -ha detto il sindaco di Eboli, Mario Conte, arrivando in via Santa Rosa, nella frazione Campolongo. “La famiglia del piccolo è in affitto in questa casa i cui proprietari sono anche i padroni dei due pitbull. Non avevano rapporti con quei cani, non erano loro a gestirli” – ha aggiunto.