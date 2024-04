Tragico scontro a Lauco: muore il 24enne Thomas Del Linz, grave una donna

È di un morto e di un ferito ricoverato in ospedale in gravissime condizioni il bilancio di uno scontro frontale tra due auto, avvenuto poco dopo le 7:00 di lunedì 22 aprile, lungo la strada regionale 355, all’altezza di Lauco, in provincia di Udine, in Carnia.

Thomas Del Linz muore sulla strada regionale 355: era figlio unico e viveva ad Ovaro con la fidanzata

A perdere la vita nell’incidente il 24enne Thomas Del Linz, residente a Ovaro, che era al volante di una Citroen Saxo e procedeva in direzione Tolmezzo. Il giovane era originario di Paularo ma si era trasferito per convivere con la fidanzata. Lavorava come artigiano insieme al papà. Era figlio unico.

La donna ferita è stata trasportata in condizioni gravissime all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. É stata estratta con difficoltà dalle lamiere del veicolo, stabilizzata e intubata sul posto e condotta, in codice rosso, in elicottero a Udine: la prognosi è riservata.

Si tratta della 68enne Elena Zanier, cognata dell’assessore di Ovaro Agata Gridel. Sul posto i vigili del fuoco, il personale sanitario inviato dalla centrale Sores Fvg e le forze dell’ordine per i rilievi del caso.