Fabrizio Longo, il direttore di Audi Italia precipita per 200 metri dall’Adamello e muore

É Fabrizio Longo, direttore di Audi Italia dal 2013, l’alpinista di 62 anni di Rimini, morto sabato 31 agosto dopo essere precipitato per 200 metri mentre stava percorrendo in solitaria 3.000 metri la via ferrata che porta alla cima Payer nel gruppo dell’Adamello, nel trentino.

Fabrizio Longo stava percorrendo in solitaria la via ferrata che porta alla cima Payer

Il manager, grande appassionato di montagna e alpinista molto esperto, quando si trovava a circa tremila metri, ha perso l’equilibrio, precipitando nel vuoto. Longo era nato a Rimini nel 1962 ma viveva a Verona. Laureato in Scienze politiche a Roma, era entrato in Fiat Auto nel 1987 ricoprendo ruoli di responsabilità nel settore marketing. Era poi passato al marchio Lancia con la responsabilità del mercato italiano. Successivamente il passaggio a Bmw Italia, Aprilia.

Aveva una grande passione per le montagne, sue le scelte sul fronte della sostenibilità compiute dal marchio tedesco, dalla tutela del territorio al legame con le Dolomiti. Sotto la sua guida, Audi Italia ha legato la sua immagine a quella della Federazione Italiana Sport Invernali.

La grande passione per la montagna per il direttore dell’Audi, il cordoglio del presidente della Fisi

Il presidente della Fisi, Flavio Roda ha affermato: “Un lutto terribile per la federazione che con Longo ha collaborato proficuamente per anni. Ci stringiamo alla famiglia in questo momento di grande dolore e allo staff di Audi Italia”. A testimoniare la sua passione per la montagna le tantissime foto pubblicate sul suo profilo Facebook, che lo ritraggono in vetta impegnato in scalate tra suggestivi paesaggi.