Chi l’ha visto, Paride Lelli scomparso a Prima Porta: il commovente appello del papà 93enne

Paride Lelli

Commovente appello durante la puntata di mercoledì 2 aprile di Chi l’ha visto. Un papà 93enne ha chiesto aiuto alla trasmissione condotta da Federica Sciarelli per ritrovare il figlio Paride, 64enne residente a Roma, nel quartiere Prima Porta, con la moglie Cristina.

Paride Lelli è scomparso venerdì 28 marzo a Roma

“L’ho visto un paio di giorni prima ed era tutto tranquillo. Poi è sparito” – ha riferito Cesarino Lelli sottolineando che il figlio è scomparso venerdì 28 marzo intorno alle 20:30. Al momento di allontanarsi da casa Paride Lelli indossava una giacca grigia, un pantalone blu e delle scarpe da ginnastica. Ha un tatuaggio sull’avambraccio sinistro con volto di donna.

“Ciao Paride, sono papà. Torna a casa perché tutto si aggiusta. Non so cosa è successo, forse non ti abbiamo compreso neanche noi ma tu cerca di tornare. Tutti si stanno dando da fare per riportarti a casa. Qui tutti ti aspettano, sai che ho 93 anni e sono cardiopatico ed ogni momento può essere quello buono ma io ti voglio riabbracciare” – ha riferito durante l’intervento a Chi l’ha visto.

Paride Lelli scomparso a Prima Porta

‘Ho 93 anni e voglio riabbracciarti, ti ho sempre voluto bene’

“Ti chiedo scusa se mi sono comportato male ma ti ho sempre voluto bene. I nipotini stanno qui ad aspettarti. Si aggiusta tutto, purtroppo tu la pace non ce l’hai avuta per alcuni anni ma sono sicuro che tutto si risolve. Cambiamo sistema. Sto con l’ansia, non dormo” – ha spiegato Cesarino Lelli in un accorato e commovente appello. Federica Sciarelli ha rimarcato che Paride Lelli nell’allontanarsi non ha utilizzato il suo motorino. “Ha lasciato le chiavi a casa”,