Alfonso D’Apice e Chiara Cainelli, aggressione, furto e lividi: ‘Insulti a lei e Zeudi Di Palma’

Alfonso D'Apice e Chiara Cainelli

L’irruzione e l’aggressione

Momenti di paura per Alfonso D’Apice e Chiara Cainelli, ex concorrenti del Grande Fratello, vittime di un furto nella loro abitazione a Trento. Due donne si sono introdotte in casa loro con l’intento di rubare effetti personali, ma il colpo si è trasformato in una violenta colluttazione. Chiara, finalista del reality di Canale 5, ha sorpreso le ladre e ha tentato di fermarle, subendo un’aggressione fisica. Su Stories Alfonso ha mostrato anche i segni sul corpo della fidanzata.

Il racconto sui social

La coppia ha condiviso l’accaduto sui social, spiegando il motivo della loro assenza. “Eravamo in casa entrambi, quando Chiara, uscendo dal bagno, ha trovato in casa due ragazze entrate per rubare”, ha raccontato Alfonso.

Secondo il suo racconto, Chiara ha cercato di inseguire le ladre, mentre lui, uscito di corsa dalla doccia, ha provato a bloccarle. “Chiara è riuscita a fermarle sulle scale, ma loro l’hanno aggredita e spinta giù. Io sono intervenuto e abbiamo cercato di trattenerle, ma una delle due è riuscita a fuggire”.

I lividi lasciati sul corpo di Chiara Cainelli dopo l’aggressione

L’intervento delle forze dell’ordine

Alfonso ha spiegato che i carabinieri sono arrivati tempestivamente e hanno preso una delle due donne e portato in caserma, mentre l’altra è ancora ricercata. Il bottino del furto comprende una collana di grande valore affettivo appartenuta al padre di Alfonso e il portafoglio di Chiara, contenente denaro e documenti.

Insulti e tensioni

Un dettaglio inquietante emerso dal racconto è il comportamento delle ladre. “Hanno insultato Chiara e l’amica Zeudi Di Palma, ex inquilina del Grande Fratello, chiamandole con epiteti offensivi”, ha rivelato D’Apice. “Non so se ci conoscessero già o se ci hanno riconosciuti dopo, ma tutto questo mi ha fatto arrabbiare ancora di più”.

Fortunatamente, i vicini di casa sono intervenuti in aiuto della coppia, permettendo di bloccare una delle malviventi fino all’arrivo delle forze dell’ordine.

