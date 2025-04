Dazi del 20% all’Unione Europea, allarme Parmigiano Reggiano: ‘Per noi salgono al 35%’

Trump annuncia i Dazi e attacca l'Unione Europea

Trump, schiaffo all’Ue: ‘Ci hanno derubato tantissimo’

Dazi del 20% all’Unione europea e del 10% al Regno Unito. L’annuncio è arrivato dalla Casa Bianca da Donald Trump, che ha alzato un grafico che mostra la percentuale dei Dazi e intitolato “Tariffe reciproche”, che confronta i Dazi imposti da altri paesi agli Stati Uniti con quelli imposti da Washington.

“Ci fanno pagare, noi facciamo pagare loro. Come può qualcuno essere arrabbiato?” – ha tuonato. “I Paesi dell’Unione Europea sono stati molto duri e tosti sul piano commerciale; ci hanno derubato tantissimo, è triste, hanno imposto dazi per il 39 per cento del valore; noi in risposta applicheremo il 20″ – ha aggiunto.

Dazi del 25% sulle auto straniere da mezzanotte del 3 aprile

A mezzanotte, entreranno in vigore dazi del 25% sulle auto straniere. Ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti che sta parlando dal Giardino delle rose della Casa Bianca. I dazi riguarderanno auto, camion, motori, trasmissioni, batterie al litio, penumatici e altre componenti, per beni del valore di quasi 600 miliardi di dollari, secondo l’analisi pubblicata nel Federal Register. I dazi del 10% entreranno in vigore dal 5 aprile, mentre quelli per i “worst offenders”, i 60 Paesi peggiori su cui si abbatteranno altre tariffe oltre a quella minima, dal 9 aprile. Lo riferiscono funzionari della Casa Bianca in una telefonata con un gruppo ristretto di giornalisti.

L’introduzione da parte degli Stati Uniti di una tariffa aggiuntiva del 20 per cento su tutte le importazioni colpisce direttamente anche il Parmigiano Reggiano, portando i Dazi totali sul celebre formaggio italiano al 35 per cento. Lo ha dichiarato in una nota il presidente del Consorzio Parmigiano Reggiano, Nicola Bertinelli, esprimendo preoccupazione per la misura, che segue l’annuncio formale da parte di Washington di nuove tariffe su una serie di prodotti europei.

La nota del presidente del Parmigiano Reggiano

“Apprendiamo ora dai media che gli Usa hanno introdotto tariffe aggiuntive pari al 20 per cento. Si tratta di una tariffa fissa su tutte le importazioni che colpisce anche il nostro prodotto” – ha dichiarato Bertinelli. “Di certo la notizia non ci rende felici – ha aggiunto – ma il Parmigiano Reggiano è un prodotto premium, e l’aumento del prezzo non porta automaticamente a una riduzione dei consumi”.