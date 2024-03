Facebook blocca la diretta della Via Crucis di Radio Maria: cosa è successo

Scherzi degli algoritmi e di una tecnologia che avrebbe bisogno di essere accompagnata dall’intelligenza umana più che da quella artificiale. Meta ha oscurato la Via Crucis. Il post con la diretta pubblicato sulla pagina Facebook di Radio Maria è stato rimosso dal social per “contenuto immagini nudo”.

Facebook ha rimosso la diretta della Via Crucis per immagini di nudo, Radio Maria: ‘Cristo è morto in croce anche per loro’

A raccontare è stata la stessa emittente radiofonica, in un altro post, denunciando l’accaduto e scusandosi con i fedeli che stavano seguendo l’atteso evento del Venerdì Santo. “Forse Facebook non sa che il Cristo fu spogliato delle vesti ma le parti intime coperte con panni. E pensare che è morto in croce anche per loro” – ha scritto Radio Maria ma è evidente chi ha progettato l’algoritmo deve perfezionarlo per evitare simili gaffe. “Naturalmente riattiveremo la diretta ogni volta” – ha poi precisato nel post l’emittente radiofonica.