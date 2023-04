Frasi sul Venerdì Santo da condividere su WhatsApp

Venerdì Santo è il giorno in cui si commemora la passione e la morte di Gesù Cristo. Un momento dedicato alla penitenza e alla riflessione, in attesa di esultare con gioia per la Resurrezione del Signore.

É il giorno di digiuno e astinenza dalle carni. Nel pomeriggio del Venerdì Santo – l’orario della morte di Cristo in croce è collocato alle 15 – si svolge l’azione liturgica della passione del Signore, celebrazione che ha origini molto antiche. La celebrazione si articola in tre parti. Solitamente in ogni Parrocchia si effettua, in ore serali, la Via Crucis. Il Papa dal 1965 la vive nella suggestiva cornice del Colosseo.

Citazioni Venerdì Santo da condividere sui social

Di seguito alcune frasi e citazioni da condividere su WhatsApp e sui social nel giorno del Venerdì Santo:

Il Venerdì Santo è il giorno della croce, della passione e morte di Cristo, del suo estremo dono d’amore per la salvezza di ogni uomo. È il giorno del silenzio e della contemplazione, del digiuno e della preghiera.

O Cristo, la speranza è che la tua croce trasformi i nostri cuori induriti in cuori di carne capaci di sognare di perdonare e di amare. Trasformi questa notte tenebrosa della tua croce in alba folgorante della tua resurrezione. (Papa Francesco)

La Croce di Gesù è il segno supremo dell’amore di Dio per ogni uomo, è la risposta sovrabbondante al bisogno che ha ogni persona di essere amata. (Papa Benedetto XVI)