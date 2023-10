Fermignano, auto rischia di travolgerlo: alza la mano e protesta: 46enne preso a martellate

Ha protestato alzando il braccio per un’auto passata velocemente e con il rosso che rischiava di travolgerlo mentre attraversava la strada in provincia di Pesaro Urbino.

Matteo Bastianelli ha rischiato di essere investito dopo il via libera del semaforo

Matteo Bastianelli, direttore del supermercato di Fermignano, è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Urbino dopo essere stato aggredito a martellate dal conducente della vettura che lo stava investendo. L’episodio si è verificato intorno alle 6:45 di lunedì 16 ottobre. Stava attraversando a piedi dopo aver avuto il via libera dal semaforo per i pedoni.

Al passaggio veloce della vettura col rosso, Bastianelli ha alzato la mano per protestare. A quel punto, l’automobilista ha frenato, è tornato indietro, cercando di travolgere il pedone che lo ha schivato ma non del tutto. Poi, il conducente è sceso con in mano un martello e ha cominciato a colpirlo.

Il 46enne ha protestato alzano la mano, il conducente ha fatto marcia indietro e l’ha colpito con un martello

L’avrebbe probabilmente ucciso se non fossero interventi degli operai di Marche multiservizi che si trovavano nelle vicinanze. L’aggressore è risalito in auto fuggendo via. Bastianelli è stato ricoverato in ospedale a Urbino con un trauma cranico ed ecchimosi; non corre pericolo di vita. L’automobilista sarebbe stato individuato dai carabinieri secondo quanto riportato dal Corriere Adriatico.