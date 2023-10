Firenze, ex campione di atletica scippato a 91 anni dell’orologio: ‘L’indifferenza fa male’

Un balordo gli ha sottratto l’orologio mentre passeggiava via degli Orti Oricellari, nel cuore del centro storico di Firenze, venerdì 6 ottobre. Giampaolo Matteuzzi non si è dato per vinto ed ha provato a rincorrerlo alla veneranda età di 91 anni senza che nessuno intervenisse per dargli una mano.

Giampaolo Matteuzzi aggredito e scippato dell’orologio nel centro storico di Firenze

Il suo passato da atleta, nel 1954 è stato campione italiano della 4×100 con la Ginnastica Etruria Prato, lo fa sembrare più giovane ma, nonostante la sua verve, non è riuscito a fermare l’energumeno che nell’allontanarsi si è anche rivolto in malo modo. L’episodio è avvenuto con tanta gente in strada che si è limitata ad assistere provocando sdegno e rabbia nell’anziano.

“Non riesco a rassegnarmi che Firenze sia cambiata” – ha spiegato Matteuzzi sottolineando che nella vicenda la cosa che gli ha dato più fastidio è l’indifferenza mostra dalla gente. L’uomo è stato prima spintonato da un ragazzo di colore sulla trentina che gli ha anche rifilato uno schiaffo.

L’ex campione italiano della 4×100 ha provato ad allontanare l’aggressore colpendolo con una busta

“Gli ho assestato un paio di colpi con la busta, mentre un terzo è andato a vuoto. Poi siamo caduti sul marciapiede”. A quel punto l’aggressore gli ha strappato l’orologio e si è allontanato senza aver bisogno di accelerare il passo visto che nessuno ha cercato di fermarlo. L’episodio è stato ripreso dai sistemi di videosorveglianza delle attività commerciali della zona. Immagini che hanno permesso alla Polizia di risalire al balordo e recuperare l’orologio che è stato restituito a Giampaolo Matteuzzi.

Nessuno è intervenuto in difesa del 91enne, l’orologio ritrovato grazie alle telecamere di videosorveglianza

“Era finito già ad Arezzo, ringrazio il commissario Bruno Toma. Quell’orologio per me ha un valore affettivo e rappresenta un pezzo della mia vita lavorativa”. Il filmato dell’aggressione nel centro storico di Firenze, diffuso sul web e trasmesso anche in tv (nel corso di Ore 14), ha provocato sdegno e rabbia per il mancato intervento dei passati in soccorso del 91enne.