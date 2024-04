Firenze, rapporti intimi con il figlio di 10 anni: la scoperta choc del papà: mamma finisce a processo

Devastato e scioccato da immagini che mai si sarebbe aspettato di vedere. Un uomo ha scoperto in maniera casuale che l’ex moglie intratteneva rapporti intimi con il figlio di 10 anni.

Il padre ha scoperto casualmente dal telefonino del figlio le immagini intime con la madre

Come riferito dal quotidiano La Nazione la donna è stata denunciata alla Procura di Firenze per violenza sessuale e produzione di materiale pedopornografico ed è finita a processo con la prima udienza che è fissata per il 17 aprile.

Dopo la separazione la coppia era rimasta in buoni rapporti per il bene del ragazzino e la terribile scoperta è stata fatta in un week end di custodia del papà, La vicenda risale a tre anni e mezzo quando il ragazzino chiese una consulenza al papà, esperto di informatica, per un problema al telefonino. Quando si è trovato lo smartphone del figlio tra le mani ha notato delle immagini particolari.

Il ragazzino è stato affidato al papà, la donna è stata rinviata a giudizio

Scatti intimi che ritraevano l’ex con il ragazzino. Immediata è scattata la denuncia con la donna, originaria di Firenze e residente ad Arezzo, che è stata allontanata dal bambino. In fase di incidente probatorio il ragazzino ha riferito: “Se fossi rimasto un altro po’ in quella casa, avremmo finito per fare anche altro”. Per la donna è scattato anche il divieto di avvicinamento. Il bambino è andato a vivere con il padre.