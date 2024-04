Morto Cole Brings Plenty, il 27enne trovato morto in un bosco in Kansas

É stato trovato morto nella contea di Johnson in Kansas, l’attore 27 enne nativo americano Cole Brings Plenty, interprete del personaggio di Pete Plenty Clouds nel prequel di Yellowstone, 1923, con Helen Mirren e Harrison Ford. L’ufficio dello sceriffo ha dichiarato in un comunicato stampa – scrive People – che gli agenti sono stati chiamati alle 11:45 di venerdì nell’area dove hanno trovato l’attore deceduto in una zona boscosa.

Cole Brings Plenty era scomparso dopo essere finito nel mirino degli inquirenti per furto e violenza domestica aggravata

Il giovane membro della tribù dei Lakota era scomparso qualche giorno fa, dopo essere stato indicato dalle autorità come sospetto in un caso dove si prefiguravano reati come furto con scasso in abitazione e violenza domestica aggravata. La polizia “aveva presentato una dichiarazione giurata a sostegno di un mandato di arresto, ma il procedimento era da tenere riservato – scrive Nbc news – finché non fossero state presentate accuse formali, ha detto l’ufficio del procuratore distrettuale della zona”.

Cole Brings Plenty era nipote di Mo Brings Plenty, interprete cinematografico, televisivo e teatrale oltre che musicista, in prima linea per una corretta ed equa rappresentazione degli indiani d’America al cinema e in tv: il pubblico ha avuto modo di conoscerlo maggiormente grazie a Yellowstone, dove presta il volto al personaggio di Mo. Sui suoi profili social, Mo Brings Plenty, dopo la scomparsa del nipote aveva diffuso il volantino con cui la famiglia chiedeva aiuto e informazioni per le ricerche, spiegando che Cole era stato visto l’ultima volta domenica sera a bordo di una Ford Explorer bianca e sottolineando di essere convinto che il nipote “non sarebbe scappato in nessuna situazione.

Ha interpretato il personaggio di Pete Plenty Clouds nella serie 1923

Non è nel suo carattere, nonostante ciò che la gente pensa o dice”. Nei post, dopo la notizia della morte del nipote, Mo Brings Plenty ha ringraziato tutti quelli che avevano aiutato la famiglia per le ricerche, condividendo anche il messaggio del fratello Joe Brings Plenty: “Sono profondamente addolorato nel confermare che mio figlio Cole è stato ritrovato e non è più con noi – scrive -. Vogliamo esprimere la nostra sincera gratitudine a tutti per le preghiere e i pensieri positivi che avete inviato per Cole”. Durante “questo periodo incredibilmente difficile – aggiunge – chiediamo privacy per elaborare il nostro dolore e capire come andare avanti”.