Sarà una festa del papà particolare quella del 19 marzo. L’emergenza sanitaria che ha travolto il Bel Paese ha modificato le abitudini degli italiani ma, soprattutto, ha segnato profondamente la vita di tante famiglie che hanno perso i loro cari. Molti altri si sono ritrovati senza lavoro ed in profonda difficoltà economica. Le storie si sono intrecciate, hanno commosso e lasciato senza fiato.

Immagini festa del papà defunto

Papà che non ci sono più, papà che continuano a lottare e rappresentano una guida sicura per tanti giovani e non solo. Ed in questa circostanza la festa del papà ha una valenza maggiore. Un’ulteriore occasione per ricordare la ‘nostra’ guida e chi sta lottando negli ospedali per salvare vite umane. Per ricordare chi non c’è più. Di seguito immagini e frasi festa del papà.

Frasi simpatiche e originali per la festa del papà