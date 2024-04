Isola dei Famosi, la clamorosa indiscrezione di Parpiglia: ‘Ritorno al passato dal 2025’

La nuova edizione de L’Isola dei Famosi prenderà il via lunedì 8 aprile, in prima serata su Canale 5, con diverse novità. Alla conduzione ci sarà Vladimir Luxuria in luogo di Ilary Blasi mentre Elenoire Casalegno sostituirà Alvin nel ruolo di inviato in Honduras. Gli opinionisti saranno Sonia Bruganelli e Dario Maltese.

Isola dei Famosi, Parpiglia: ‘Dal 2025 potrebbe tornare su Rai 2 con Simona Ventura alla conduzione’

Nonostante il reality debba ancora andare in scena nelle ultime ore sono circolate indiscrezioni clamorose sul futuro del programma. Il giornalista e autore televisivo ha riferito durante Casa Sdl che L’Isola dei Famosi potrebbe traslocare dalla prossima edizione. Sarebbe un ritorno al passato in quanto le avventure dei naufraghi potrebbero tornare su Rai 2, dove tutto era iniziato il 19 settembre 2003.

“Tornerà Simona Ventura com’è giusto che sia. Secondo me. Vedremo, vedremo“ – ha aggiunto Parpiglia con la conduttrice che in diverse occasioni aveva raccontato di aver chiuso la sua esperienza con il reality (affrontato anche da naufraga) ma non è da escludere che con il ritorno in Rai possa fare dietrofront.

L’Isola dei Famosi dal 2015 è sbarcata su Mediaset con Alessia Marcuzzi alla conduzione fino al 2019. Poi lo stop per Covid nel 2020 e l’avvicendamento con Ilary Blasi nel 2021. Gabriele Parpiglia si è espresso anche sulla edizione che sta per iniziare che secondo il giornalista presenta alcune incognite a partire dalla conduttrice.

L’autore sulla nuova edizione del reality: ‘Vladimir Luxuria è un esperimento, Greta Zuccarello possibile vincitrice’

“Vladimir Luxuria che è un esperimento. Ilary Blasi si portava dietro una forte fanbase sua, con lei già avevi dei numeri che la seguivano a prescindere” – ha spiegato precisando che Elenoire Casalegno è partita per l’Honduras da single e che vede Greta Zuccarello, già ballerina di Ciao Darwin, come possibile vincitrice de L’Isola dei Famosi 2024.