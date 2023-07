Francesca Calandriello morta in un incidente a S. Arsenio al nono mese di gravidanza: lutto cittadino a Sassano

Lutto cittadino a Sassano in occasione dei funerali di Francesca Calandriello , la 27enne morta con la sua bimba in grembo in un incidente stradale verificatosi mercoledì 12 luglio a Sant’Arsenio, in provincia di Salerno.

Il sindaco di Sassano ha annunciato il lutto cittadino nel giorno dei funerali di Francesca Calandriello

Ad annunciarlo il sindaco di Sassano Domenico Rubino. “Non conosciamo ancora la data in cui si terranno le esequie di Francesca, ma abbiamo già deciso di onorare la sua memoria proclamando il lutto cittadino” – ha detto Rubino. “L’intero paese è affranto. Non ci sono parole per questa immane tragedia.

Ci piace ricordarla sorridente e felice. Ciao Francesca amica di tutti”. Francesca Calandriello, incinta al nono mese di gravidanza, era alla guida della sua auto quando, per causa in corso di accertamento, nei pressi dello stadio comunale di Sant’Arsenio, ha impattato violentemente contro un pullmino 9 posti.

L’incidente a Sant’Arsenio, l’auto della 27enne incinta ha impattato contro pullmino

Immediatamente soccorsa dai sanitari del 118 è stata poi trasportata in eliambulanza all’ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno dove è deceduta insieme alla sua bimba. Ancora non si conosce la data dei funerali in quanto la salma della 27enne è a disposizione dell’autorità giudiziaria che nelle prossime ore deciderà se eseguire un’autopsia o un esame esterno. Francesca Calandriello era originaria di Sassano ma viveva a Sant’Arsenio.