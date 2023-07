Palinsesti Discovery: sul Nove la novità è Katia Follesa, su Real Time c’è Giulia De Lellis

Palinsesti Discovery 2023/24 con Che tempo che fa di Fabio Fazio fiore all’occhiello ma l’offerta del Nove presenterà tra conferme e novità offerte per tutti i gusti.

Sul Nove si riparte da Fratelli di Crozza e dalla novità Comedy match con Katia Follesa

Nell’area comedy debutto di Katia Follesa, per la prima volta alla conduzione di un programma comico, con un taglio decisamente femminile, Comedy match. Ma spazio anche alle conferme dei format e dei volti che hanno contribuito al consolidamento del canale e al suo successo.

Il one man show satirico Fratelli di Crozza supera la barriera delle 150 puntate e Maurizio Crozza resterà per altre tre stagioni. Su Real Time tra le novità, il nuovo spettacolo in compagnia della food star Benedetta Rossi, per la prima volta alla conduzione di un programma dell’access sul canale, ‘Ricette d’Italia – il gusto della sfida‘ e il nuovo programma condotto da Giulia De Lellis ‘Amore alla prova- La crisi del settimo anno‘.

Su Real Time Benedetta Rossi e il nuovo programma di Giulia De Lellis sulla crisi del settimo anno

Durante la presentazione dei palinsesti il General manager della Warner Bros, Alessandro Araimo, ha anche snocciolato un po’ di numeri: “Valori in crescita (+5% tra gennaio e giugno 2022) anche sul target commerciale e su quello giovane, dove segna rispettivamente l’11% e il 10’% di share, confermandosi l’editore più giovane tra i principali broadcaster.

A trainare il profilo in particolare i risultati del Nove, 9° canale nazionale che registra uno straordinario +20% di share nel prime time rispetto all’anno scorso, e Real Time, che cresce in access prime time del +40%.”