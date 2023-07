Roma, bambino di 3 anni investito in zona Casalino da donna incinta: è gravissimo

Un bambino di 3 anni è stato investito nella mattinata di mercoledì 12 luglio mentre era in strada con la mamma, a Roma, in zona Casilino. A guidare l’auto una donna incinta. Quest’ultima si è fermata immediatamente a prestare soccorso e sarebbe stata proprio lei, in stato di choc, ad accompagnare il piccolo e la sua mamma al pronto soccorso.

Il bambino è stato trasferito in gravissime condizioni al Bambino Gesù di Roma. Al momento sono in corso accertamenti per determinare le sue condizioni. I medici dell’ospedale pediatrico capitolino stanno effettuando degli esami.