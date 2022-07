Francesco Facchinetti, lo sfogo per l’amico morto in un incidente: ‘Sull’asfalto per 5 ore per un cavillo’

I familiari di Michele Garruto, deceduto in un incidente in moto sulla provinciale nei pressi di Saronno, dovranno aspettare martedì 12 luglio per vedere il congiunto. Una sofferenza nella sofferenza, uno strazio infinito dopo che il corpo del trentunenne era rimasto sull’asfalto per cinque ore, dalle 12 alle 17 di giovedì 7 luglio, dopo lo schianto mortale sulla tangenziale tra Saronno (Varese), Ceriano Laghetto (Monza e Brianza) e Rovello Porro (Como).

Il 31enne Michele Garruto è deceduto in un incidente in moto: nel 2016 è stato miglior parrucchiere d’Italia

A raccontare l’odissea dei parenti di Garruto, che nel 2016 aveva vinto il titolo di miglior parrucchiere d’Italia, è stato Francesco Facchinetti, amico del 31enne originario di Solaro, in provincia di Milano in un lungo sfogo su Tik Tok. “Per un cavillo burocratico la salma è rimasta sull’asfalto dalle 12 alle 17 davanti ai familiari” – ha spiegato il conduttore televisivo che ha denunciato la vicenda con il consigliere regionale Marco Colombo.

‘Salma in una zona di confine tra tre province, non sapevano quale ambulanza dovesse intervenire’

“La salma si trovava in una zona di confine tra la provincia di Como, Milano e Varese, non sapevano quale fosse l’ambulanza di competenza per prenderla e quindi è rimasta 5 ore a terra. In che Paese siamo? Un Paese che ci obbliga a dare più del 50% di quello che percepiamo e che non ci tutela in nessun modo e per un cavillo burocratico lascia un morto sull’asfalto per 5 ore e non fa in modo che i propri familiari possano vedere la salma perché è sotto sequestro”.

I familiari dovranno aspettare l’autopsia per poter vedere per l’ultima volta Michele Garruto

L’autopsia sarà effettuata nella giornata di lunedì 11 luglio con la salma che sarà restituita ai familiari il giorno dopo per abbracciarlo per l’ultima volta e per l’organizzazione dei funerali. Secondo una prima ricostruzione la moto in sella alla quale viaggiava il 31enne Michele Garruto si è schiantata su un furgone ed è stato sbalzato sull’asfalto. Il parrucchiere è deceduto per i traumi e le ferite riportate nel violento impatto.