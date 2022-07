Incidente Legnago, auto si schianta su platano: Bianca muore a 18 anni, gravissima l’amica

Studiava al liceo artistico ed aveva iniziato da poco a lavorare come barista. La giovane vita di Bianca Papushallaj, 18enne residente a Castelmassa (Rovigo), si è spezzata sull’asfalto della strada provinciale 46 nella serata di giovedì 30 giugno.

L’auto a bordo della quale viaggiava, una Peugeot 208, la giovane si è schiantata contro un platano a Torretta di Legnago, nel veronese, per cause in corso d’accertamento. Ricoverata in gravissime condizioni l’amica (m. c. le iniziali della 18enne) che era in auto con la vittima. Il violento urto ha richiamato l’attenzione dei residenti della zona che hanno allertato i carabinieri. Sul posto, oltre gli operatori del 118, i Vigili del fuoco che hanno estratto i corpi delle due ragazze incastrati nelle lamiere. Nell‘incidente mortale non sarebbero coinvolte altre vetture.

Incredulità e sgomento a Castelmassa dove Bianca Papushallaj viveva con i genitori di origini albanesi. Il papà, Rudin, è stato uno dei punti di forza squadra di calcio degli Amatori Castelmassa. Devastati dal dolore la madre, Eva, e il fratello, Joi. La 18enne era iscritta al liceo artistico Munari di Castelmassa e da poco aveva iniziato a lavorare al Nero Café, uno dei locali più in voga tra i giovani della località in provincia di Rovigo. “

“Riposa in pace piccolo angelo. Che tu possa essere il fiore più bello del paradiso. Sarai sempre nei nostri cuori stella… Sei andata al fiore della gioventù, Bianca” – lo struggente ricordo della zia, Sara, su Facebook. Castelmassa piange Bianca e prega per l’amica della vittima che è ricoverata in gravissime condizioni all’ospedale Borgo Trento di Verona. Nell’incidente ha riportato traumi multipli.