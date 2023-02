Rapina villa Roby Facchinetti: ’35 minuti terribili’, lo sfogo di Francesco Facchinetti (VIDEO)

Hanno vissuto momenti di terrore Roby Facchinetti e la sua famiglia che hanno ricevuto la visita di tre rapinatori a mano armata nella serata di domenica 29 gennaio. L’artista, che la settimana sarà ospite a Sanremo 2023, stava trascorrendo la serata nella sua villa di Bergamo alta con la moglie Giovanna Lorenzi e con il figlio Roberto.

I malviventi sono entrati in azione con il volto coperto da un passamontagna. Dalle informazioni rese note pare che i tre si siano mossi con estrema padronanza nella villa del cantante dei Pooh visto che, al momento, non risultano finestre o porte forzate. I rapinatori hanno portato via gioielli, orologi, forse anche denaro in contanti. “Cari amici, avrete appreso dai media della vicenda che ha riguardato me e la mia famiglia. Sono stati 35 minuti terribili, i più brutti della mia vita. Voglio però tranquillizzarvi, stiamo tutti bene” – ha raccontato Roby Facchinetti su Instagram.

“Non posso rivelare altro, atteso che sono in corso le indagine ma vi ringrazio per la vicinanza che mi state dimostrando”. Furioso Francesco Facchinetti che ha condiviso un lungo sfogo su Stories. “Sono triste e amareggiato per come si è trasformato il vostro Paese. Qualcuno dice avete una villa ed è per quello che entrano in casa vostra… caz*ate, non è una condanna avere una villa ed aver guadagnato i soldi onestamente. Mi devo sentire libero e sicuro nel paese dove vivo” – ha spiegato l’artista che si è trasferito in Svizzera.

“É una vergogna che nel Paese dove c’è la pressione fiscale al 60% noi non ci sentiamo sicuri. Il governo della destra e della sinistra incapaci di mantenere il controllo perché non siete capaci di fare politica ma solo propaganda politica… Allora chi può va ad abitare da un’altra parte come ho fatto io… Questo è il motivo che ci ha portato ad abitare in Svizzera. Non voglio crescere i miei figli in un posto dove non c’è sicurezza” – ha chiosato il figlio di Roby Facchinetti. I rapinatori sarebbero entrati in azione con guanti e volti nascosti da passamontagna. Il bottino non è stato quantificato.