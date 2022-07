Concerto Maneskin al Circo Massimo: Damiano grida ‘Fuck Putin’ davanti ad Angelina Jolie (video)

Adrenalina pura all’insegna del rock dei Maneskin con uno scatenato Damiano David che ha mandato in visibilio i 70.000 del Circo Massimo in oltre due ore di concerto. Tra questi, nell’area vip, anche l’attrice Angelina Jolie, con la figlia, a Roma per girare il nuovo film “Without blood” di cui è regista.

Da Zitti e buoni a Chosen, escalation di emozioni al concerto dei Maneskin a Roma

Un’escalation di emozioni partendo da Zitti e buoni, il brano che li ha consacrati a Sanremo ed all’Eurovision 2021 fino a Chosen che la band, come ricordato dal front man, interpretava quando suonava per strada in via del Corso. Il cantante entra in scena con una mantella nera mentre Victoria, Thomas ed Ethan sono in bianco. É delirio, non tutti indossano le mascherine, come fortemente raccomandato alla vigilia, e il gruppo sembra voler rispondere alle polemiche di questi giorni quando Damiano fa salire sul palco una cinquantina di fan durante l’esecuzione di Lividi sui gomiti.

Le dediche ed i fan sul palco dopo le polemiche

Covid che non ha permesso alla fidanzata (in quarantena) della voce dei Maneskin, Giorgia Soleri, di essere presente al concerto evento. David le dedica Coraline così come la band ha un pensiero per Manuel Agnelli, mentore a X Factor, con il quale ha duettato a Sanremo nella serata delle cover cantando Amandoti. Non distante dal palco sventolano le bandiera ucraine e, in barba a qualsiasi scaletta, il frontman non si frena al termine dell’esecuzione di Coraline.

L’affondo contro Putin e la sorpresa dell’inedito

“Fuck Putin, fanculo alla guerra ed ai dittatori. Continuiamo a dirlo anche se a qualcuno dà fastidio“. Il ritmo incalza, i fan sono in estasi e Damiano David fa un altro regalo con un inedito che non ha ancora titolo. “É un demo, non è ancora completo ma ci piace. Questo è un concerto speciale” – ha precisato il cantante che ha chiuso il concerto ringraziando il pubblico. “Un grande traguardo grazie a voi”.