Franco Anselma morto a 68 anni nelle Langhe: si ribalta il carro carico d’uva, tragedia durante la vendemmia

Franco Anselma

Il viticoltore travolto dal mezzo nella vigna di Serralunga d’Alba: inutili i soccorsi, lascia la moglie e un figlio

La vendemmia stava entrando nelle sue battute finali quando una tragedia ha spezzato la vita di Franco Anselma, 68 anni, enologo e viticoltore molto conosciuto a Serralunga d’Alba, nel Cuneese. L’uomo è morto dopo essere stato travolto dal mezzo agricolo che stava conducendo in una vigna in località Collaretto.

L’incidente è avvenuto intorno a mezzogiorno. Anselma era alla guida di un carro carico di uva quando, per cause ancora da accertare, il mezzo si sarebbe ribaltato sulla strada, travolgendo il conducente.

Per il 68enne non c’è stato nulla da fare.

La corsa dei soccorsi, ma per Franco non c’è stato nulla da fare

L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono arrivati gli operatori del 118, anche con l’elisoccorso, insieme a una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Alba.

I soccorritori hanno tentato di prestare le prime cure all’uomo, ma le ferite riportate nel ribaltamento si sono rivelate fatali.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i Carabinieri e i tecnici dello Spresal dell’Asl Cn2, impegnati negli accertamenti necessari per ricostruire la dinamica dell’incidente e stabilire con precisione le cause del ribaltamento.

Al momento, dunque, la dinamica resta al vaglio degli investigatori.

Il volto della viticoltura di Serralunga d’Alba

Franco Anselma, classe 1958, era una figura conosciuta nella comunità di Serralunga d’Alba. Enologo e viticoltore, apparteneva a una famiglia legata da tempo al territorio e alla sua tradizione agricola.

Era figlio di Giacomo Anselma, proprietario dell’ex ristorante Italia di Serralunga.

La sua morte ha colpito una comunità particolarmente legata alla viticoltura, proprio nei giorni conclusivi della vendemmia.

Anselma lascia la moglie Maria e un figlio.

Il dolore del sindaco: «Una tragedia che ha scosso profondamente la comunità»

Profondo cordoglio è stato espresso dal sindaco di Serralunga d’Alba, Sergio Moscone, che ha ricordato come l’incidente sia avvenuto proprio durante le ultime fasi della vendemmia.

«È una tragedia che ancora una volta colpisce una zona importante della viticoltura delle Langhe e che ha scosso profondamente l’intera comunità», ha detto il primo cittadino.

Moscone ha quindi espresso la vicinanza dell’amministrazione alla famiglia: «In questo momento di grande dolore ci stringiamo alla moglie Maria e al figlio, ai quali esprimiamo le nostre più sentite condoglianze per questa terribile perdita».

Un’altra tragedia nei campi del Cuneese

La morte di Franco Anselma si aggiunge alla lunga scia di incidenti agricoli che negli ultimi mesi hanno colpito il territorio delle Langhe e del Cuneese.

Il 6 luglio, a Levice, aveva perso la vita Marco Francone, 56 anni, agricoltore ed ex sindaco del paese, travolto dal proprio trattore mentre lavorava in un noccioleto.

Il 14 agosto, invece, a Diano d’Alba, era morta a soli 22 anni Lucia Casavecchia, in seguito al ribaltamento di un mezzo agricolo all’interno dell’azienda vinicola di famiglia.

Tre tragedie diverse, accomunate dal lavoro nei campi e da mezzi agricoli diventati improvvisamente incontrollabili.

Ora saranno gli accertamenti dei Carabinieri e dello Spresal a chiarire cosa sia accaduto nella vigna di Collaretto e perché quel carro carico d’uva si sia ribaltato, trasformando una giornata di lavoro in una tragedia.