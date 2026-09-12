Fabio Bodino muore a 25 anni nell’incidente a Fossano: la compagna incinta perde il loro primo figlio

Tragico incidente a Fossano, morto il 25enne Fabio Bodino

La tragedia nella notte in via Villafalletto: l’auto è uscita di strada al rientro da una festa in famiglia

Una tragedia nella tragedia. Fabio Bodino, 25 anni, è morto nella notte a Fossano, nel Cuneese, dopo che l’auto sulla quale viaggiava con la compagna è uscita di strada in via Villafalletto.

Evelin, anche lei 25enne e incinta di sei mesi, è sopravvissuta al grave incidente ma ha perso il bambino che portava in grembo. Per la coppia sarebbe stato il primo figlio.

Lo schianto è avvenuto intorno alle 00.20 tra venerdì 11 e sabato 12 settembre. Secondo una prima ricostruzione, non sarebbero state coinvolte altre vetture: si è trattato quindi di un incidente autonomo, le cui cause sono ancora in fase di accertamento.

Evelin era alla guida: dopo lo schianto la corsa in ospedale

Quando i soccorritori sono arrivati sul posto, per Fabio non c’era ormai più nulla da fare. I vigili del fuoco di Fossano e la squadra di Levaldigi hanno lavorato a lungo per estrarre il 25enne dall’abitacolo, mentre i sanitari del 118 hanno constatato il decesso.

La compagna è stata invece soccorsa e trasportata all’ospedale Santa Croce di Cuneo. Le sue condizioni non sono considerate preoccupanti, ma in ospedale i medici hanno constatato la perdita del bambino e la giovane è stata sottoposta a un intervento.

Secondo la prima ricostruzione, era Evelin alla guida dell’auto e Fabio si trovava sul lato passeggero. La vettura, per cause ancora da chiarire, sarebbe uscita di strada finendo contro un ponticello.

Via Villafalletto è rimasta chiusa al traffico fino al termine delle operazioni di soccorso, intorno alle 3.

La serata in famiglia e il rientro verso Villafalletto

Fabio ed Evelin avevano trascorso la serata insieme ai familiari a Trinità. Stavano rientrando verso il campo di Villafalletto dove vivevano quando si è consumata la tragedia.

Bodino era originario di Nichelino, nel Torinese, ed era legato alla locale comunità sinti. A Villafalletto, dove viveva con Evelin, si era fatto conoscere e apprezzare anche per il suo carattere e per il suo impegno nel lavoro.

Il bilancio dell’incidente porta inoltre a 26 il numero delle vittime sulle strade della provincia di Cuneo dall’inizio del 2026.

«Fabio era un ragazzo d’oro, la sua tragedia è doppia»

A raccontare lo choc per la morte del giovane è Walter Massa, caro amico della coppia.

«Non ci sono parole per descrivere quanto stiamo provando, l’impatto è stato devastante», ha detto, ricordando Fabio come «un ragazzo d’oro, con una voglia di vivere immensa, un’allegria contagiosa».

Era appassionato di sport, amava la compagnia ed era un gran lavoratore. «A Villafalletto si era fatto voler bene da tutti», ha aggiunto l’amico.

Poi il pensiero va a Evelin e alla doppia perdita che ha dovuto affrontare in poche ore: «Ha perso il suo bambino, oltre all’uomo della sua vita. Siamo tutti distrutti».

Il dolore della famiglia di Fabio

La salma di Fabio Bodino è stata trasferita nella camera mortuaria dell’obitorio di Fossano, in attesa del nullaosta per la celebrazione dei funerali.

Oltre alla compagna Evelin, il 25enne lascia i genitori Ivan e Marisol e le sorelle Bluma e Glenda.

Una famiglia e due comunità, quella del Cuneese e quella sinti del Piemonte, sono ora unite nel dolore per una tragedia che ha spezzato una giovane vita e cancellato il futuro che Fabio ed Evelin stavano aspettando con l’arrivo del loro primo figlio.