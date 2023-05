Mamma originaria del frusinate scompare con il figlio: è indagata in Usa per sottrazione di minore

É ricercata per sottrazione di minore una giovane donna italo inglese originaria di Villa Latina, in provincia di Frosinone, ma residente in Usa ha fatto perdere le sue tracce insieme alla sua bimba. In America il tribunale ha emesso una sentenza che impone l’immediato rientro della piccola, di soli 13 mesi, senza la madre sprovvista di visto.

La giovane mamma era tornata a Villa Latina per far conoscere i nonni alla nipote

L’ex compagno della ragazza si è infatti rivolto ai giudici degli Stati Uniti per ottenere la custodia unica della figlioletta. In base a una prima ricostruzione della Polizia di Stato e della Procura di Cassino che indagano sulla vicenda, sembra che la giovane si sia vista negare l’ ingresso negli Stati Uniti di ritorno da un periodo trascorso in Italia perché il suo visto sarebbe scaduto. La donna è stata quindi costretta a prendere l’aereo e rientrare dai genitori nel Frusinate.

Un fatto questo che ha indotto l’ex compagno a rivolgersi al tribunale americano che ha quindi emesso la sentenza e l’ha trasmessa al tribunale dei Minori di Roma che prima del trasferimento negli Stati Uniti ha disposto che siano stati compiuti degli incontri protetti per consentire alla bambina di socializzare con il genitore.

Al rientro negli Stati Uniti è stata rimandata in Italia perché aveva il visto scaduto, la denuncia dell’ex

A questo appuntamento la giovane madre non si è presentata. É sparita nel nulla con la bambina che ancora si nutre del latte materno.

La polizia di Stato ha avviato le ricerche finora senza esito unitamente alla Procura di Cassino. La donna deve rispondere di sottrazione di minore e rischia l’arresto. Intanto il padre attraverso i social ha lanciato diversi appelli affinché la donna torni su suoi passi.