Funerali Benedetto XVI: l’ultima carezza di Papa Francesco, sepolto nella tomba che fu di Giovanni Paolo II

“Benedetto, amico fedele dello sposo, che la tua gioia sia perfetta nell’udire la voce del Signore definitivamente e per sempre!“. Davanti oltre 50.000 fedeli Papa Francesco ha celebrato i funerali di Benedetto XVI in Piazza San Pietro. Commovente il momento del commiato a Joseph Ratzinger con il Santo Padre che si è alzato in piedi con l’aiuto del bastone ed ha posto la mano sulla bara di cipresso dove è stato riposto anche il rogito del Papa Emerito (testo in latino che descrive il suo pontificato).

La folla di fedeli in Piazza San Pietro

In 50.000 in Piazza San Pietro per l’ultimo saluto al Papa emerito: ‘Che la tua gioia sia perfetta nell’udire la voce del Signore’

Nell’omelia Bergoglio ha ricordato come le ultime parole di Gesù – “Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito” – riassumano l’“affidamento incessante” a Dio che aveva caratterizzato la vita di Joseph Ratzinger. Papa Francesco ha richiamato l’enciclica “Deus caritas est” e dall’omelia che Benedetto XVI tenuto per la sua inaugurazione nel 2005. La celebrazione all’altare è stata officiata dal decano del Collegio cardinalizio, cardinale Giovanni Battista Re che da un po’ di tempo affianca il Pontefice per i suoi problemi di salute.

Papa Francesco davanti alla bara di Benedetto XVI

Papa Francesco richiama l’enciclica Deus caritas est di Razinger, lo striscione: ‘Santo subito’

Nelle intercessioni che hanno seguito l’omelia di Francesco, le preghiere sono state prima in tedesco “per il Papa emerito Benedetto, che si è addormentato nel Signore…”, poi sono seguite intercessioni per il Papa in carica e altre preoccupazioni in diverse lingue. Un enorme striscione “Santo Subito” è stato esposto dai fedeli mentre i cardinali rientravano nella Basilica di San Pietro. Un momento che ha ricordato uno dei momenti più toccanti dei funerali di Papà Wojtyla.

Presenti tra le autorità il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la premier Giorgia Meloni e il vice premier Tajani. Anche l’ex premier Mario Draghi ha reso omaggio al Papa Emerito (poi si è soffermato a conversare con il ministro dell’Economia Giorgetti).

Tumulato nella tomba che fu di Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II prima della beatificazione

Rispettando la sua volontà, Benedetto XVI sarà sepolto in una tomba a filo pavimento che ha già avuto altri due recenti occupanti: Giovanni XXIII, che guidò la chiesa per quasi cinque anni prima della sua morte nel 1963, e del predecessore Giovanni Paolo II. Le reliquie di entrambi i pontefici sono state trasferite al piano superiore della Basilica di San Pietro dopo la beatificazione.