Campagna si è fermata per l’ultimo viaggio di Fabio Cafaro: ‘Il tuo sorriso la più grande forza’

“Il tuo sorriso era la più grande forza. Ci mancherai Fabio“. Maglie personalizzate, striscioni e due comunità per dare l’estremo saluto a Fabio Cafaro, il 29enne originario di Auletta (Salerno) deceduto dopo un mese di agonia per le gravi ferite riportate in un tragico scontro in moto al Quadrivio di Campagna.

Maglie personalizzate e striscioni per l’ultimo saluto al 29enne morto dopo un grave incidente al Quadrivio

Una lunga processione ha accompagnato il feretro dall’abitazione di via Vallegrini fino alla chiesa di San Michele Arcangelo al Quadrivio di Campagna. Nei volti di familiari e amici commozione e l’incredulità che quel ragazzo che illuminava le loro giornate con il sorriso non ci sarà più.

Un dolore che ha unito due comunità che si sono ritrovate nel pomeriggio di domenica 9 luglio a stringere in un forte abbraccio papà Alfonso, mamma Gilda Selvaggio, il fratello Simone e la sorella Ilaria. Testimonianze di affetto che si leggono nei numerosi manifesti funebri personalizzati affissi in ogni angolo della cittadina in provincia di Salerno.

Il feretro di Fabio Cafaro ha raggiunto in carrozza la chiesa di San Michele, inconsolabili i genitori

Un lungo applauso davanti alla sua abitazione ha accompagnato l’ultimo viaggio di Fabio Cafaro con la bara che è stata trasportata in carrozza fino alla chiesa dove l’intero Paese ha dato l’estremo saluto al 29enne.