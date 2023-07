Federico Rossi infiamma il Tim Summer Hits: scende dal palco e bacia una fan: il web si divide, i precedenti illustri (VIDEO)

Un bacio che ha fatto impazzire il web tra fan in visibilio e critiche roventi. Federico Rossi è stato tra i protagonisti della tappa di Rimini di sabato 8 luglio del Tim Summer Hits 2023.

Federico Rossi ha baciato una fan durante l’esibizione a Rimini per il Tim Summer Hits

Il 29enne emiliano ha spiazzato tutti mentre cantava il brano Maledetto mare. Ha lasciato il palco per avvicinarsi alle transenne e salutare il pubblico e quando si è trovato di fronte ad una ragazza ha iniziato a giocare con lo sguardo con lei prima di baciarla. Un gesto che la fan sembra aver apprezzato visto che ha sorriso all’artista di Modena. In tanti, però, hanno puntato l’indice nei confronti di Federico Rossi per aver messo la ragazza in una situazione di imbarazzo.

“E se ci fosse stato il fidanzato? Siamo sicuri che le ha fatto piacere”. Da rimarcare che anche altri artisti sono stati protagonisti del bacio sul palco. Da Robbie Williams a Cesare Cremonini passando per Maluma e Enrique Iglesias ma anche Michael Jackson faceva salire sul palco le sue ammiratrice e non di rado scattava il bacio. C’è chi ha ipotizzato si potesse trattare della nuova fiamma del cantante, ex di Paola Di Benedetto.

Il bacio alle fan, da Michael Jackson a Robbie Williams

Nessun chiarimento in tal senso è arrivato dal diretto interessato, almeno per il momento, che nei giorni scorsi era stato accostato alla top model Orian Ichaki. Love story che non ha trovato conferma. Gossip che è già storia, ora in tanti vogliono sapere chi è la giovane fan che Fede ha deciso di baciare in Piazzale Fellini in occasione del Tim Summer Hits 2023. La puntata registrata a Rimini andrà in onda su Rai 2 il 16 luglio.