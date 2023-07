Salerno, la Notte Bianca che non c’è: serrande già abbassate alle 21

La Notte Bianca che non c’è… a Salerno centro. Dopo l’appuntamento di sabato 8 luglio con i concerti a Pastena e Mercatello di Pupo, Enzo Avitabile e i Dik Dik, lo shopping sotto le stelle si è spostato nel cuore della city 24 ore dopo.

Notte Bianca Salerno, molti negozi hanno abbassato le serrande un’ora prima del concerto de Le Vibrazioni

A sorpresa gli avventori che hanno raggiunto Corso Vittorio Emanuele intorno alle 20:30 si sono ritrovati con numerose serrande che si stavano abbassando. “Non aderiamo alla Notte Bianca” – si è sentito rispondere chi voleva entrare in negozio con il commerciante che annunciava la chiusura. La maggior parte delle attività hanno chiuso intorno alle 21, un’ora prima del concerto in Piazza Portanova de Le Vibrazioni.

Chi ha raggiunto Salerno con la speranza di dare uno sguardo alle vetrine, magari fare qualche acquisto in saldo ed ascoltare la band con Francesco Sarcina frontman è rimasto deluso. Un flop, almeno per quanto concerne le attività del centro cittadino, sul quale bisognerà interrogarsi in vista dell’edizione 2024.

L’evento era organizzato dalla FeNAILP in sinergia con la Confesercenti e la Confcommercio e con il Patrocinio della Regione Campania, della Scabec, della Provincia di Salerno, Unioncamere Campania, Camera di Commercio di Salerno, Comune di Salerno, Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, Fondazione della Cassa di Risparmio Salernitana e della Fondazione della Comunità Salernitana.